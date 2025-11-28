Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Prognoza meteo până la finalul anului

Vremea
28-11-2025 | 08:18
Târgul de Crăciun de la Craiova
Facebook

Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, relevă prognoza pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri de meteorologi.  

autor
Mihaela Ivăncică

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale.

Citește și
ger munte zabada ninsoare
Ce aduce ciclonul Adel în România. Zonele în care va ninge, unde sunt ploi abundente și cât de tare se răcește vremea

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudice, dar şi local deficitare în cele vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

Sursa: News.ro

Etichete: meteo, cum va fi vremea, vremea,

Dată publicare: 28-11-2025 08:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Ciclonul Adel lovește Bucureștiul cu ploi abundente și vânt puternic până duminică. Cum va fi vremea în weekend în Capitală
Vremea
Ciclonul Adel lovește Bucureștiul cu ploi abundente și vânt puternic până duminică. Cum va fi vremea în weekend în Capitală

Meteorologii ANM au emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00, care avertizează asupra unor fenomene meteorologice semnificative asociate ciclonului mediteranean Adel.

Ce aduce ciclonul Adel în România. Zonele în care va ninge, unde sunt ploi abundente și cât de tare se răcește vremea
Vremea
Ce aduce ciclonul Adel în România. Zonele în care va ninge, unde sunt ploi abundente și cât de tare se răcește vremea

România se află sub influența ciclonului mediteranean Adel, format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane, care aduce ultimele zile de toamnă cu vreme severă în majoritatea regiunilor țării.

Vremea azi, 27 noiembrie. Ploi abundente și vânt puternic. Temperaturile scad simțitor
Vremea
Vremea azi, 27 noiembrie. Ploi abundente și vânt puternic. Temperaturile scad simțitor

Astăzi se răcește în majoritatea regiunilor, mai accentuat în sud-vest, în centru și în nord-est. Vor fi înnorări peste tot și o să plouă în special în sud, în est și în zona centrală.

Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie
Vremea
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme severă valabilă în perioada 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, în majoritatea zonelor din România.

Vremea azi, 26 noiembrie. Temperaturile urcă până la 20 de grade în est și sud-est. Se răcește însă în celelalte regiuni
Vremea
Vremea azi, 26 noiembrie. Temperaturile urcă până la 20 de grade în est și sud-est. Se răcește însă în celelalte regiuni

Miercuri, în estul și în sud-estul României se face mult mai cald decât ar fi normal. Temperaturile urcă până la 19…20 de grade. Vremea se răcește însă în celelalte regiuni, în special în vestul țării. Pe aici vor fi în jur de 8…9 grade.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28