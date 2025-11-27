Ce aduce ciclonul Adel în România. Zonele în care va ninge, unde sunt ploi abundente și cât de tare se răcește vremea

România se află sub influența ciclonului mediteranean Adel, format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane, care aduce ultimele zile de toamnă cu vreme severă în majoritatea regiunilor țării.

Administrația Națională de Meteorologie a emis atât un cod galben, cât și o informare meteorologică valabilă până duminică, 30 noiembrie.

Meteorologii explică faptul că Mediterana este activă în această perioadă, iar cantitatea mare de umezeală determină producerea unor fenomene severe. Țara noastră se află la periferia ciclonului Adel, iar masa de aer cald preexistentă determină predominarea precipitațiilor sub formă lichidă în majoritatea zonelor.

Cod galben de ploi în șapte județe

Meteorologii au emis un cod galben valabil între 27 noiembrie, ora 10:00, și 28 noiembrie, ora 10:00, pentru zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Brașov. În aceste zone se vor acumula cantități importante de apă, între 25-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat peste 40 de litri pe metru pătrat, potrivit ANM.

Unde va ninge în România

Precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare vor afecta în special nordul Moldovei, începând din seara și noaptea de joi spre vineri. La munte, îndeosebi pe crestele Carpaților Meridionali, vor predomina ninsorile și lapoviţa.

În zona montană stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-15 centimetri. Prezența masei de aer rece va determina menținerea precipitațiilor solide la altitudini mari pe parcursul întregului interval.

Ploi abundente în sudul și sud-estul țării

Cantitățile cele mai mari de precipitații se vor înregistra în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali. Aici se vor acumula între 35-45 de litri pe metru pătrat, iar local cantitățile vor ajunge la 60-80 de litri pe metru pătrat.

În restul țării, temporar va ploua aproape peste tot, cu acumulări între 10-25 de litri pe metru pătrat până la sfârșitul intervalului de avertizare.

Vânt puternic, mai ales la munte

Vântul va avea intensificări din noaptea de joi spre vineri în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 70-90 km/h, ceea ce reprezintă valori semnificative care pot crea disconfort și dificultăți în deplasare.

Răcire accentuată a vremii

Vremea se va răci treptat, începând de joi în sud-vest, centru și nord-est, apoi extinzându-se și în sud-est. Contrastul termic va fi evident: dacă joi în sud-estul țării se mai pot înregistra maxime de 18-19 grade, în jumătatea nordică temperaturile vor ajunge doar la 3-7 grade.

Vineri, scăderea va fi generalizată, cu maxime între doar 2 și 14 grade în toată țara. În nordul Moldovei, Maramureș, Crișana și zona centrală a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi de doar 3-4 grade.

Prognoza pentru București

Capitala nu scapă de efectele ciclonului Adel. Joi, temperatura maximă va fi de 12-14 grade, cu ploi și vânt care va atinge rafale de 45 km/h în timpul nopții.

Vineri, vremea se va răci semnificativ, cu maxime de doar 8 grade și vânt cu rafale de 45-50 km/h. Ploile vor continua și în weekend, când temperaturile vor staționa în jurul valorii de 9 grade, cu minime de 5-6 grade.

Informările meteorologice rămân valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20:00, când fenomenele se vor atenua treptat, iar vremea va deveni mai stabilă.

