Ciclonul Adel lovește Bucureștiul cu ploi abundente și vânt puternic până duminică. Cum va fi vremea în weekend în Capitală

Vremea
27-11-2025 | 17:53
Furtuna
Shutterstock

Meteorologii ANM au emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00, care avertizează asupra unor fenomene meteorologice semnificative asociate ciclonului mediteranean Adel.

autor
A.C.

Administrația Națională de Meteorologie a precizat că în intervalul 27 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări de vânt și răcire a vremii.

Miercuri-joi, 27-28 noiembrie: Debutul episodului pluvial

Vremea se răcește considerabil față de ziua precedentă, cu cerul noros și precipitații persistente. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul nopții, când viteza la rafală va atinge până la 45 km/h. Temperatura maximă se va situa între 12 și 14 grade Celsius, iar minimele vor coborî la 5-6 grade.

Joi-vineri, 28-29 noiembrie: Intensificarea fenomenelor

Cerul va rămâne noros, cu ploi continue. Vântul va prezenta intensificări temporare mai pronunțate, cu rafale de 45-50 km/h. Temperatura maximă va scădea semnificativ, ajungând în jurul valorii de 8 grade, în timp ce minimele se vor menține la 5-6 grade Celsius.

Vineri-sâmbătă, 29-30 noiembrie: Ploi moderate și vânt

Cerul va continua să fie noros, iar ploile vor deveni moderate cantitativ. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, cu minime de 5-6 grade Celsius, anunță ANM.

Duminică, 30 noiembrie: Ameliorare graduală

Cerul va prezenta înnorări, iar cu precădere în primele ore ale zilei se vor semnala ploi slabe. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 9 grade Celsius.

Ciclonul Adel și impactul asupra României

Ciclonul mediteranean Adel s-a format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane, rezultat al interacțiunii dintre aerul cald și umed mediteranean și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul și centrul Europei.

Serviciul Meteorologic Grec a denumit perturbația "Adel" din cauza impactului sever prognozat în Grecia și zona Balcanilor, unde au fost emise coduri roșii de vreme extremă. În Grecia, acumulările de precipitații ar putea depăși 200 litri pe metru pătrat în nord și vest.

România este influențată de ciclonul Adel până pe 30 noiembrie, cu precipitații care se extind treptat dinspre vest. Joncțiunea frontală dintre ciclonul Adel, centrat în zona Mării Ionice, și un sistem ciclon în disipare deasupra Republicilor Baltice va determina o distribuție complexă a maselor de aer.

Traiectoria ciclonului Adel

La finalul săptămânii, ciclonul Adel va urma o traiectorie transbalcanică prin Grecia și zona Bosfor-Dardanele, pentru ca pe 30 noiembrie să ajungă în bazinul vestic al Mării Negre, unde va intra în proces de disipare. Această evoluție explică persistența precipitațiilor în România până duminică seara.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, meteo, ciclon,

Dată publicare: 27-11-2025 17:52

