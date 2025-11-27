Vremea azi, 27 noiembrie. Ploi abundente și vânt puternic. Temperaturile scad simțitor

Vremea
27-11-2025 | 08:31
Astăzi se răcește în majoritatea regiunilor, mai accentuat în sud-vest, în centru și în nord-est. Vor fi înnorări peste tot și o să plouă în special în sud, în est și în zona centrală.

Vântul se întețește în sud-est și pe crestele Carpaților, iar maximele pleacă de la 4...5 grade în vest, în nord și în centru și ajung la 19...20 de grade în sud-est.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde se înnorează și vin mai multe reprize de ploaie. Vedem puțin și soarele printre nori, iar vântul are intensificări. Vremea rămâne caldă, iar temperaturile urcă până la 19...20 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim atmosferă închisă, cu ceață dimineața, cer mai mult noros peste zi și ploi consistente îndeosebi în zona montană. Vântul ajunge la viteze de 55 de km/h, iar la amiază se ating 14...15 grade.

O să plouă și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Înnorările persistă toată ziua, iar la apropierea serii și peste noapte, în unele zone ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Se mai răcește față de ziua trecută, iar astăzi nu vor fi mai mult de 8 grade. Până la ora 09, aproape toată regiunea se află sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Se înnorează și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar pe aici ploile apar pe suprafețe mai restrânse. La munte vin ceva ninsori sau lapoviță. În unele zone e posibil să vedem puțin și soarele, dar se face mai frig decât ieri. Maximele se opresc la 6, poate chiar 7 grade.

În vestul țării găsim vreme schimbătoare: înnorări, scurte momente însorite și câteva ploi, pe spații mici. Temperaturile scad, iar în sudul Banatului, pe la Reșița, vor fi doar 4 grade.

În Transilvania se anunță o zi mohorâtă. Cerul rămâne acoperit și o să plouă destul de mult – mai ales în zona Meridionalilor. La altitudini mari o să ningă sau o să cadă lapoviță și tot pe-acolo vântul bate tare, cu rafale de 60...70 de km/h. Se răcește simțitor, iar maximele nu trec de 9 grade.

Temperaturile scad accentuat și în Oltenia, pe unde vor fi cel mult 10 grade. Avem atmosferă închisă și ploi abundente, în special în zonele deluroase, pe unde se vor strânge chiar și 40 de litri de apă pe metru pătrat.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: înnorări pe tot parcursul zilei și ploi consistente în regiunile de deal și de munte. Se face mai frig decât ieri, dar tot se ating 12 grade în Lunca Dunării. În județele Giurgiu și Teleorman este un cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă, valabil până la ora 09.

Vremea în București

În București avem o zi mohorâtă și mai rece decât ieri, cu ploi, vânt activ și o maximă de 12 grade. La noapte cerul rămâne acoperit și continuă să plouă, iar temperatura coboară până la 5 grade.

Vremea la munte

La munte se răcește simțitor. O să plouă aproape peste tot, iar în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură se pot strânge 30...40 de litri de apă pe metru pătrat. În zonele înalte o să ningă, iar vântul o să sufle din ce în ce mai tare. Pe acolo vor fi rafale de 60...70 de km/h.

Doi militari ai Gărzii Naționale sunt în stare critică la spital după ce au fost împușcați de un individ la doar câteva străzi distanță de Casa Albă

Dată publicare: 27-11-2025 08:28

