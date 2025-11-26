Vremea azi, 26 noiembrie. Temperaturile urcă până la 20 de grade în est și sud-est. Se răcește însă în celelalte regiuni

Miercuri, în estul și în sud-estul României se face mult mai cald decât ar fi normal. Temperaturile urcă până la 19…20 de grade. Vremea se răcește însă în celelalte regiuni, în special în vestul țării. Pe aici vor fi în jur de 8…9 grade.

Cerul se înnorează în toată jumătatea vestică. O să plouă din când în când, dar în rest găsim vreme frumoasă.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme frumoasă. Norii apar în treacăt, dar vântul va avea unele porniri, iar temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit, vor ajunge la 19...20 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească și se ating 16 grade. Nu sunt anunțate ploi; norii vor fi rari pe timpul zilei, însă acum dimineață se semnalează ceață în unele zone.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță înnorări, dar și perioade cu soare pe parcursul zilei. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 14 grade la Vaslui și Iași. La noapte se lasă ceața și o să plouă în unele zone.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi mohorâtă, cu mulți nori, ploi temporare și un vânt mai insistent. Se mai încălzește puțin față de marți și se ating 12 grade.

Și în ținuturile vestice urmează o zi neplăcută, cu cer acoperit și temperaturi mai scăzute decât marți. Pe la amiază se ating în jur de 10 grade, iar la noapte vor fi în jur de 2 grade și s-ar putea să mai plouă izolat.

În Transilvania, ploile vin miercuri mai ales pe partea vestică. Se încălzește ușor și se ating 15 grade la Brașov. Pe parcursul nopții, în zonele înalte de munte apar precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare, iar temperaturile ajung la minus 5 grade la Miercurea Ciuc.

În Oltenia, înnorările persistă, o să plouă pe suprafețe mari și se vor acumula cantități mai însemnate de apă, de 15…20 l/mp. Temperaturile, în scădere ușoară față de ziua trecută, se opresc la 12 grade în vestul provinciei.

În ținuturile sudice, în prima parte a zilei apare soarele, dar mai târziu se înnorează treptat și către seară o să plouă. Maximele, mai ridicate decât în mod obișnuit, vor ajunge până la 16 grade.

În București, miercuri se mai încălzește puțin. Avem o zi destul de însorită, cu vânt domol și o maximă în jur de 15 grade. Spre seară se adună norii, iar la noapte e posibil să plouă.

La munte se răcește în masivele vestice, pe unde atmosfera se menține închisă și apar ceva ploi. În rest vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile se mențin ridicate pentru data din calendar. Vântul bate mai tare pe creste și poate depăși viteze de 90 km/h.

