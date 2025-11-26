Vremea azi, 26 noiembrie. Temperaturile urcă până la 20 de grade în est și sud-est. Se răcește însă în celelalte regiuni

Vremea
26-11-2025 | 07:43
oameni pe strada
Pro TV

Miercuri, în estul și în sud-estul României se face mult mai cald decât ar fi normal. Temperaturile urcă până la 19…20 de grade. Vremea se răcește însă în celelalte regiuni, în special în vestul țării. Pe aici vor fi în jur de 8…9 grade.

autor
Stirileprotv

Cerul se înnorează în toată jumătatea vestică. O să plouă din când în când, dar în rest găsim vreme frumoasă.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme frumoasă. Norii apar în treacăt, dar vântul va avea unele porniri, iar temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit, vor ajunge la 19...20 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească și se ating 16 grade. Nu sunt anunțate ploi; norii vor fi rari pe timpul zilei, însă acum dimineață se semnalează ceață în unele zone.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță înnorări, dar și perioade cu soare pe parcursul zilei. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 14 grade la Vaslui și Iași. La noapte se lasă ceața și o să plouă în unele zone.

Citește și
Om natură soare
Vremea azi, 25 noiembrie. Atmosferă însorită în cea mai mare parte a țării. Maxime între 9 și 17 grade

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi mohorâtă, cu mulți nori, ploi temporare și un vânt mai insistent. Se mai încălzește puțin față de marți și se ating 12 grade.

Și în ținuturile vestice urmează o zi neplăcută, cu cer acoperit și temperaturi mai scăzute decât marți. Pe la amiază se ating în jur de 10 grade, iar la noapte vor fi în jur de 2 grade și s-ar putea să mai plouă izolat.

În Transilvania, ploile vin miercuri mai ales pe partea vestică. Se încălzește ușor și se ating 15 grade la Brașov. Pe parcursul nopții, în zonele înalte de munte apar precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare, iar temperaturile ajung la minus 5 grade la Miercurea Ciuc.

În Oltenia, înnorările persistă, o să plouă pe suprafețe mari și se vor acumula cantități mai însemnate de apă, de 15…20 l/mp. Temperaturile, în scădere ușoară față de ziua trecută, se opresc la 12 grade în vestul provinciei.

În ținuturile sudice, în prima parte a zilei apare soarele, dar mai târziu se înnorează treptat și către seară o să plouă. Maximele, mai ridicate decât în mod obișnuit, vor ajunge până la 16 grade.

În București, miercuri se mai încălzește puțin. Avem o zi destul de însorită, cu vânt domol și o maximă în jur de 15 grade. Spre seară se adună norii, iar la noapte e posibil să plouă.

La munte se răcește în masivele vestice, pe unde atmosfera se menține închisă și apar ceva ploi. În rest vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile se mențin ridicate pentru data din calendar. Vântul bate mai tare pe creste și poate depăși viteze de 90 km/h.

Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, meteo, cum va fi vremea, vremea,

Dată publicare: 26-11-2025 07:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
Citește și...
Cum va fi vremea în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie. A fost emisă prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Vremea
Cum va fi vremea în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie. A fost emisă prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.

Vremea azi, 25 noiembrie. Atmosferă însorită în cea mai mare parte a țării. Maxime între 9 și 17 grade
Vremea
Vremea azi, 25 noiembrie. Atmosferă însorită în cea mai mare parte a țării. Maxime între 9 și 17 grade

Ziua de marți aduce o încălzire a vremii. Domină atmosfera însorită, însă pe seară, în Banat și în Crișana și, pe spații mai mici, în Oltenia și în Maramureș, se înnorează și vin câteva averse.

Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

România va traversa în următoarele două săptămâni un episod meteo marcat de variații termice accentuate, cu încălziri bruște urmate de răciri semnificative în majoritatea regiunilor.

Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade
Vremea
Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade

Luni se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei.

Lapoviţă şi ninsoare în mai multe zone din țară. Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească
Stiri actuale
Lapoviţă şi ninsoare în mai multe zone din țară. Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească

Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.

Recomandări
Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană. România îşi recâştigă credibilitatea
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană. România îşi recâştigă credibilitatea

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că România a primit un semnal important de la Comisia Europeană, care nu va propune suspendarea fondurilor europene. El consideră că decizia confirmă corectitudinea măsurilor Guvernului.  

Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor
Stiri actuale
Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor

O explozie puternică s-a produs marți seară la parterul unui bloc din Buftea, Ilfov, iar clădirea riscă să se prăbușească. Sunt mai multe victime, printre care și un minor.

Bloomberg: Steve Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina
Stiri externe
Bloomberg: Steve Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina

Steve Witkoff, trimisul prezidenţial american, a discutat luna trecută cu un oficial rus despre un plan de pace pentru Ucraina, sugerând colaborarea și oferind sfaturi lui Putin despre cum să prezinte acest plan lui Donald Trump, potrivit Bloomberg.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Noiembrie 2025

48:00

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28