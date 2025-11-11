Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza meteo pentru perioada 11 noiembrie - 8 decembrie

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 11.11-08.12.2025. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile vor fi variabile.

În luna noiembrie ar putea apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, a declarat luni directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

Din punct de vedere al temperaturilor, este posibil ca acestea să fie, în medie, mai ridicate decât normalul, în luna noiembrie.

Pentru luna decembrie, media ultimilor 30 de ani înseamnă temperaturi maxime între -1 şi 6 grade C, temperaturi minime între -8 şi 0 grade C, precipitaţii chiar mai puţine decât în luna noiembrie pentru partea de est a ţării, ceva mai multe posibil pentru partea de vest şi de sud.

Prognoza meteo săptămâna 11.11.2025 – 17.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Prognoza meteo săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza meteo săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Prognoza meteo săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













