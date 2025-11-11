Momentul în care o adolescentă din Iași este lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și proiectată câțiva metri

11-11-2025 | 08:07
O adolescentă de 17 ani a fost accidentată grav luni seară, în timp ce traversa pe o trecere de pietoni din localitatea Tomești, județul Iași.  

Elena Bejinaru

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

O cameră de supraveghere a surprins momentul de după impact, când fata este proiectată câțiva metri pe carosabil. Imediat, din mașină coboară șoferul, iar mai mulți martori se apropie și ei de victimă.

După apelul la 112, copila a fost transportată la spital cu răni grave. Șoferul mașinii, un bărbat de 35 de ani, este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă.

A fost testat, iar polițiștii spun că nu consumase alcool înainte să se urce la volan.

Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan

