Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal

Un tânăr din Bihor, care locuia în Statele Unite, a murit într-un cumplit accident de circulație, încercând să-și protejeze soția și fetița abia născută.

Mașina în care se aflau a fost lovită de un bolid, care a intrat pe contrasens, iar bărbatul de 33 de ani a virat în așa fel încât autoturismul să fie lovit pe partea lui. Gestul i-a fost fatal, însă a reușit să o salveze pe cea mică și pe mamă.

Povestea tânărului din Nucet, județul Bihor, este tulburătoare. A plecat acum 9 ani în Statele Unite, să-și caute norocul. Avea un handicap la mâini și spera că acolo va putea lua mai ușor permisul de conducere.

În timp, a reușit să aibă un loc de muncă, mașină, și să-și întemeieze o familie. I s-a împlinit și marele vis: a devenit tatăl unei fetițe. Din păcate, bucuria a durat mai puțin de 2 săptămâni.

Iulia Mic, mama victimei: „Ne-o sunat nevasta lui. Zice: o murit Neluțu! Zic, cum să moară Neluțu, doar am vorbit cu două ceasuri înainte cu el. Da, zice, o avut un accident. Nevasta și fetița au scăpat, dar el e mort.”

Accidentul s-a petrecut în statul Tennessee. În imaginile surprinse de camera de bord a unei mașini din trafic se văd polițiștii care îl testează pe celălalt șofer implicat în accident.

Iulia Mic, mama victimei: „Ei se-ntorceau de la spital, că fuseseră cu fetița la un pediatru, o intrat frontal în ei. Și ca să nu îi omoare pe toți, el a virat într-o parte și o intrat ăla pe partea lui, frontal, așa. Era foarte fericit.”

Nelu a ajuns prima dată în Statele Unite prin sistemul studențesc Work&Travel. Familia și apropiații lui sunt șocați de vestea morții lui.

Mădălin Boleac, prietenul victimei, hotărât să rămână acolo: „A reușit să-și facă o viață acolo, muncea să își facă și el un viitor. Și-a făcut o familie, visul lui era să aibă și el un copil. S-a bucurat, din păcate, doar 10 zile. Toți au fost șocați. Un prieten adevărat. Ajuta, de câte ori avea ocazia, pe oricine.”

Alexandra Dumitraș, prietenă din SUA: „Nelu a fost, cred că, cel mai extraordinar om pe care l-am cunoscut. Și nu spun asta din cauză că a murit, o zic din adâncul sufletului. A fost... el a avut un handicap și, contrar tuturor șanselor pe care cineva i le-ar fi dat, nu s-a dat niciodată bătut.”

Prietenii și apropiații au deschis un cont pentru donații, astfel încât familia să-i poată repatria trupul. Dar și pentru a sprijini copila care a rămas, prematur, fără tată.

Cei care vor să doneze o pot face în următoarele conturi:

Mic Iulia – IBAN: RO94BTRLRONCRT0141173802

Șora Bianca Elena – IBAN: RO23BTRLRONCRT0338462701

Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan

Imagini dramatice în Dolj: doi șoferi au murit pe loc după ce unul ar fi pierdut controlul mașinii jucându-se pe telefon
Stiri actuale
Imagini dramatice în Dolj: doi șoferi au murit pe loc după ce unul ar fi pierdut controlul mașinii jucându-se pe telefon

Doi șoferi au murit pe loc, într-un cumplit accident produs în apropiere de Craiova. Unul dintre bărbați ar fi pierdut controlul vehiculului în timp ce se juca pe telefon, spun martorii.

Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit
Stiri externe
Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit

Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în Slovacia, iar presa locală a relatat că în urma accidentului au fost rănite mai multe persoane.

Șoferiță din Turda, sancționată după ce a lovit un biciclist. Și bărbatul a primit amendă, dar nu pentru accident
Stiri actuale
Șoferiță din Turda, sancționată după ce a lovit un biciclist. Și bărbatul a primit amendă, dar nu pentru accident

Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar.

Accident cumplit, în Vaslui. O fetiță de un an a fost aruncată prin parbrizul unei mașini, după ce a lovit un cap de pod
Stiri actuale
Accident cumplit, în Vaslui. O fetiță de un an a fost aruncată prin parbrizul unei mașini, după ce a lovit un cap de pod

O fetiţă de un an şi o lună a fost grav rănită într-un accident în Vaslui, după ce maşina familiei a lovit un cap de pod. Părinţii au suferit răni uşoare.

Accident spectaculos pe Bulevardul Brâncoveanu: o șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un stâlp
Stiri actuale
Accident spectaculos pe Bulevardul Brâncoveanu: o șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un stâlp

Un autovehicul condus de o femeie de 66 de ani a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon sâmbătă dimineaţă, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Bucureşti, traficul fiind restricţionat.

Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită
Stiri Politice
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că declaraţia acesteia despre pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

