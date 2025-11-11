Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal

Un tânăr din Bihor, care locuia în Statele Unite, a murit într-un cumplit accident de circulație, încercând să-și protejeze soția și fetița abia născută.

Mașina în care se aflau a fost lovită de un bolid, care a intrat pe contrasens, iar bărbatul de 33 de ani a virat în așa fel încât autoturismul să fie lovit pe partea lui. Gestul i-a fost fatal, însă a reușit să o salveze pe cea mică și pe mamă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Povestea tânărului din Nucet, județul Bihor, este tulburătoare. A plecat acum 9 ani în Statele Unite, să-și caute norocul. Avea un handicap la mâini și spera că acolo va putea lua mai ușor permisul de conducere.

În timp, a reușit să aibă un loc de muncă, mașină, și să-și întemeieze o familie. I s-a împlinit și marele vis: a devenit tatăl unei fetițe. Din păcate, bucuria a durat mai puțin de 2 săptămâni.

Iulia Mic, mama victimei: „Ne-o sunat nevasta lui. Zice: o murit Neluțu! Zic, cum să moară Neluțu, doar am vorbit cu două ceasuri înainte cu el. Da, zice, o avut un accident. Nevasta și fetița au scăpat, dar el e mort.”

Accidentul s-a petrecut în statul Tennessee. În imaginile surprinse de camera de bord a unei mașini din trafic se văd polițiștii care îl testează pe celălalt șofer implicat în accident.

Iulia Mic, mama victimei: „Ei se-ntorceau de la spital, că fuseseră cu fetița la un pediatru, o intrat frontal în ei. Și ca să nu îi omoare pe toți, el a virat într-o parte și o intrat ăla pe partea lui, frontal, așa. Era foarte fericit.”

Nelu a ajuns prima dată în Statele Unite prin sistemul studențesc Work&Travel. Familia și apropiații lui sunt șocați de vestea morții lui.

Mădălin Boleac, prietenul victimei, hotărât să rămână acolo: „A reușit să-și facă o viață acolo, muncea să își facă și el un viitor. Și-a făcut o familie, visul lui era să aibă și el un copil. S-a bucurat, din păcate, doar 10 zile. Toți au fost șocați. Un prieten adevărat. Ajuta, de câte ori avea ocazia, pe oricine.”

Alexandra Dumitraș, prietenă din SUA: „Nelu a fost, cred că, cel mai extraordinar om pe care l-am cunoscut. Și nu spun asta din cauză că a murit, o zic din adâncul sufletului. A fost... el a avut un handicap și, contrar tuturor șanselor pe care cineva i le-ar fi dat, nu s-a dat niciodată bătut.”

Prietenii și apropiații au deschis un cont pentru donații, astfel încât familia să-i poată repatria trupul. Dar și pentru a sprijini copila care a rămas, prematur, fără tată.

Cei care vor să doneze o pot face în următoarele conturi:

Mic Iulia – IBAN: RO94BTRLRONCRT0141173802

Șora Bianca Elena – IBAN: RO23BTRLRONCRT0338462701

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













