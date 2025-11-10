Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul

Vremea va deveni mai caldă în prima jumătate a lunii noiembrie în aproape toate regiunile țării, însă după 15 noiembrie sunt așteptate alternanțe de zile reci și ploi, potrivit prognozei ANM pentru perioada 11–23 noiembrie.

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 în Banat

Până în data de 15 noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere, media maximelor urmând să atingă, de la 12 grade, la aproximativ 16...17 grade, iar vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Media minimelor termice, însă, va scădea de la 7 grade, la 1...3 grade.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, va urma o alternanță de zile reci și calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie. Va ploua în prima zi de prognoză și după data de 15 noiembrie.

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 în Crișana

Media maximelor termice va fi în creștere, de la 11 grade în prima zi, până în jurul a 15 grade în data de 15 noiembrie. În același interval de timp, temperaturile minime se vor situa, în medie, în general între 2 și 4 grade.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, va urma o alternanță de zile reci și calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie. Va ploua în prima zi de prognoză și temporar după data de 15 noiembrie.

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 în Transilvania

În prima săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 11 și 13 grade, iar a minimelor va scădea de la 7 grade în prima noapte, până în jurul valorii de -2 grade în ultimele.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, va urma o alternanță de zile reci și calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie. Temporar vor fi precipitații la începutul intervalului și după data de 15 noiembrie.

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 în Maramureș

Până la mijlocul lunii noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere, media maximelor urmând să atingă, de la 10 grade, la aproximativ 13...14 grade, iar vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Media minimelor termice, însă, va scădea de la 5 grade, până în jurul valorii de 0 grade.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie. Precipitații sunt prognozate local în primele zile și pe arii mai extinse și mai intense după data de 15 noiembrie.

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 în Moldova

Până spre finalul primei săptămâni de prognoză, media maximelor termice se va situa în general între 11 și 13 grade, iar a minimelor va scădea de la 8 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie. Temporar vor fi precipitații în primele zile ale intervalului și din nou, începând cu data de 16 noiembrie.

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 în Dobrogea

Până în data de 13 noiembrie se va răci, media maximelor va scădea de la 18 la 13 grade, iar a minimelor de 13 la 5 grade.

În următoarele două zile se va încălzi ușor, ulterior gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie. Temporar va ploua în primele zile și din nou după data de 16 noiembrie

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 în Munteania

Valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative până în data de 15 noiembrie, iar media maximelor va fi în general de 13...14 grade. În același timp, media temperaturilor minime va scădea de la 10 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie. Temporar va ploua în primele zile și din nou după data de 16 noiembrie

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 în Oltenia

În prima săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 12 și 15 grade, iar a minimelor va scădea de la 10 grade în prima noapte, până spre 1...2 grade în următoarele.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succede zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât și sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie. Temporar va ploua în prima zi și după data de 16 noiembrie.

Prognoza meteo 10-23 noiembrie 2025 la munte

Vremea va fi schimbătoare. Vor fi alternanțe de zile reci și zile mai plăcute termic, în general, media maximelor terice urmând să se situeze între 4 și 10 grade, iar a minimelor în jurul pragului de îngheț.

Vor fi precipitații, temporar, în primele trei zile și din nou, după data de 15 noiembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













