Se face din nou mai cald decât ar fi normal la această dată. Temperaturile vor urca până la 18...19 grade în ținuturile vestice.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme frumoasă, soare, dar și câțiva nori sau ceață la începutul zilei. Vântul va sufla moderat în Dobrogea, iar la amiază se ating 14 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se anunță vreme foarte plăcută, însă și pe aici s-ar putea să fie un pic de ceață. Vântul o să sufle cu 40...45 km/h, iar temperaturile scad ușor.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele strălucește pe tot parcursul zilei, iar vântul va avea și aici unele porniri. Marți au fost 19 grade la Iași, dar astăzi se răcorește ușor și vor fi în jur de 16 grade la Suceava și Iași.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme plăcută și temperaturi puțin mai scăzute decât marți. Vântul nu pune probleme și după prânz se ating 18 grade la Satu Mare.

Și în ținuturile vestice se anunță o zi cu soare. Nu vedem norii deloc, iar la amiază vor fi tot 18 grade. Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului.

În Transilvania este frig în orele dimineții, mai ales în depresiuni. Vremea se încălzește mai târziu și temperaturile ajung la valori agreabile, de până la 17 grade la Sibiu și la Alba Iulia. Atmosfera se menține însorită și nici vântul nu pune probleme.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță încă o zi frumoasă, cu cer curat. Temperaturile scad ușor, dar tot va fi mai cald decât în mod obișnuit la această dată.

Și în ținuturile sudice se anunță mult soare și temperaturi plăcute, însă acum dimineața mai sunt ceva înnorări și condiții de ceață.

Vremea în București

În București, atmosfera se menține însorită toată ziua. O să avem o amiază foarte plăcută, cu vânt domol și temperaturi mai ridicate decât ar trebui. Se vor atinge 14 grade.

Joi s-ar putea să fie ceață dimineața, însă mai târziu apare soarele și vremea devine foarte plăcută. Se răcorește ușor, iar la amiază vor fi 11 grade.

Vineri, în primele ore mai apar ceva înnorări, dar mai târziu predomină vremea frumoasă și se încălzește ușor. Maxima va ajunge la 15 grade.

Sâmbătă dimineața apar nori de joasă altitudine sau se va forma ceață, dar mai târziu se arată soarele, iar după prânz se ating 14 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la 3 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme caldă pentru această perioadă. Norii apar destul de rar, iar în majoritatea masivelor cerul rămâne senin. Vântul are intensificări trecătoare în Munții Banatului și ajunge la viteze de 45 km/h.

Joi se anunță încă o zi caldă, cu soare, dar și câțiva nori inofensivi.

Vineri, atmosfera va fi însorită și vântul rămâne activ, iar temperaturile continuă să fie ridicate pentru luna martie.

Sâmbătă se anunță încă o zi frumoasă. Norii apar doar trecător, iar vântul va avea intensificări în Munții Banatului.