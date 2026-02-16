Se întorc ninsorile. ANM anunță strat de zăpadă de 30 de centimetri. Frig, ninsori și viscol în aproape jumătate de țară

Luni, vremea se răcește în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, cu temperaturi maxime între -4 și 4 grade. Miercuri, vremea va rămâne rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime de -6…0 grade. Temperaturile minime vor fi negative în majoritatea zonelor, între -9°C în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 4 grade pe litoral și în sudul Banatului.

Marți, precipitațiile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde sudul, estul și centrul țării. Vor fi inițial ploi în Dobrogea, precipitații mixte în Oltenia și Muntenia și ninsori în Transilvania, Moldova și la munte, iar noaptea vor predomina ninsorile.

Se estimează depunere de zăpadă între 5 și 15 cm, local 20–30 cm, și acumulări de apă de 10–25 l/mp. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș.

Vântul se va intensifica în noaptea de luni spre marți și marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara de marți în majoritatea regiunilor, cu rafale de 45–65 km/h. În sud și sud-est, temporar vor fi viscol și vizibilitate redusă.

Cod galben de vreme rea în aproape jumătate de țară

De marți dimineața și până miercuri după-amiaza, meteorologii au emis un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului în mai multe zone din estul și sud-estul României.

În sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantități de precipitații de 25...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

De marți seara este în vigoare și un cod galben intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă. În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...20 cm (echivalent în apă de 15...25 l/mp).