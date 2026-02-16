Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea

Se întorc ninsorile. ANM anunță strat de zăpadă de 30 de centimetri. Frig, ninsori și viscol în aproape jumătate de țară

Vremea
Meteorologii avertizează că, începând de luni, 16 februarie, temperaturile vor scădea semnificativ în sudul și sud-estul țării. De marți se vor extinde precipitațiile mixte, iar noaptea de marți spre miercuri va aduce ninsori abundente și vânt puternic.

autor
Aura Trif

Luni, vremea se răcește în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, cu temperaturi maxime între -4 și 4 grade. Miercuri, vremea va rămâne rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime de -6…0 grade. Temperaturile minime vor fi negative în majoritatea zonelor, între -9°C în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 4 grade pe litoral și în sudul Banatului.

Marți, precipitațiile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde sudul, estul și centrul țării. Vor fi inițial ploi în Dobrogea, precipitații mixte în Oltenia și Muntenia și ninsori în Transilvania, Moldova și la munte, iar noaptea vor predomina ninsorile.

Se estimează depunere de zăpadă între 5 și 15 cm, local 20–30 cm, și acumulări de apă de 10–25 l/mp. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș.

Vântul se va intensifica în noaptea de luni spre marți și marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara de marți în majoritatea regiunilor, cu rafale de 45–65 km/h. În sud și sud-est, temporar vor fi viscol și vizibilitate redusă.

Cod galben de vreme rea în aproape jumătate de țară

De marți dimineața și până miercuri după-amiaza, meteorologii au emis un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului în mai multe zone din estul și sud-estul României.

În sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantități de precipitații de 25...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

De marți seara este în vigoare și un cod galben intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă. În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...20 cm (echivalent în apă de 15...25 l/mp).

Vremea în Capitală zilele următoare

În București, marți și miercuri dimineața, vremea se răcește, cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare). Seara și noaptea, ninsorile vor predomina, stratul de zăpadă ajungând la 8–15 cm, iar cantitățile de apă la 15–25 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 m. Temperatura maximă va fi de 2–3°C, iar minima în jur de -1°C.

De miercuri până joi dimineața, cerul va fi variabil, cu ninsori slabe trecătoare (1–3 cm) în primele ore. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 45–55 km/h, viscolind ninsoarea. Maxima va fi în jur de 2°C, iar minima între -4 și -3°C.

