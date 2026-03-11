După ce surse oficiale citate de CNN au anunțat că Iranul vrea să mineze calea navigabilă, americanii au lansat o campanie intensă de distrugere a vaselor inamice din regiune. Însă eforturile Casei Albe sunt criticate dur de rivalii politici ai lui Trump, mai ales după o serie de gafe și declarații neinspirate ale unor înalți funcționari.

Scandalul a plecat de la secretarul american al Energiei, Chris Wright, care a postat pe rețelele sociale informația potrivit căreia marina americană ar fi escortat cu succes un petrolier prin strâmtoarea Ormuz.

Prețul petrolului a scăzut brusc în urma anunțului dar, la scurt timp, textul a fost șters, iar Casa Albă a dat vina pe un angajat care ar fi tras concluzii greșite. Președintele Parlamentului iranian a taxat cu ironie mesajul americanilor.

Mustafa Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian: „Un petrolier a traversat strâmtoarea Ormuz escortat de nave ale Marinei SUA? Poate pe PlayStation!”.

Casa Albă a venit, apoi, cu explicații suplimentare.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: „Pot să confirm că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier sau vreo navă până în acest moment (prin strâmtoarea Ormuz), dar rămâne o opțiune. Președintele (Trump) a declarat că va recurge la această măsură fără ezitare, dacă și când va fi necesar, la momentul oportun."

Între timp, Pentagonul a dat publicității imagini care arată distrugerea mai multor nave iraniene folosite la minarea apelor. Iar Donald Trump a transmis Teheranului să renunțe la orice planuri de a bloca strâmtoarea Ormuz cu ajutorul minelor.

Donald Trump, președintele SUA: „Dacă, din orice motiv, au fost plasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor atinge un nivel nemaivăzut până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce ar fi putut plasa până acum, acesta va fi un pas uriaș în direcția corectă!” a scris Trump pe TruthSocial.

Mai nou, Administrația Trump pare să se fi decis asupra motivelor pentru atacarea Iranului. Casa Albă continuă să susțină că Teheranul a mințit Statele Unite, încercând să își continue programul nuclear pentru a construi bombe cu care să amenințe America. Oficialii americani afirmă că, în același timp, Iranul își extindea rapid și agresiv arsenalul de rachete balistice.

„Președintele nu inventează nimic”

Reporter: Nu există lideri americani sau israelieni care să facă aceleași afirmații. Așadar, inventează el acest lucru pentru a-și justifica decizia de a merge acum la război?

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: „Președintele nu inventează nimic, Nancy. El analizează această situație în fiecare zi pe baza informațiilor de intelligence și a faptelor.”

La Washington foarte puțini sunt convinși de declarațiile publice ale administraţiei. La finalul unei ședințe de informare în Congresul american, un senator democrat a scris pe X că printre scopurile reale ale administrației Trump NU se mai numără schimbarea regimului de la Teheran, și nici blocarea programului nuclear iranian.

Chris Murphy, senator democrat: „Legat de strâmtoarea Ormuz, (administrația Trump) nu avea NICIUN PLAN. (...) este suficient să spun că, în acest moment, nu știu cum să o redeschidă în siguranță. Ceea ce este de neiertat, pentru că această parte a dezastrului era previzibilă în proporție de 100%.”, a mai spus senatorul Murphy.

Se pare, însă, că misiunea americanilor este să distrugă cât mai multe lansatoare de rachete, nave, fabrici de drone și alte echipamente militare. Dar mai nimeni nu știe ce se va întâmpla după aceea, spun democrații.

Sen. Richard Blumenthal: „Am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri, se pare că ne îndreptăm spre desfășurarea de trupe americane la sol în Iran.”

Incertitudinea este accentuată și de declarațiile unor lideri republicani. Senatorul Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai intervenției în Iran, declara ieri că oamenii din Carolina de Sud ar trebui să își trimită fiii și fiicele la război în Orientul Mijlociu.