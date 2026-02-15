O să plouă în ținuturile sudice. În rest, pe lângă ploi, o să fie lapoviță, iar la munte predomină ninsorile.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici, cerul rămâne acoperit de nori. Mai vin ceva ploi, iar temperaturile rămân foarte ridicate pentru această perioadă. La Călărași se vor înregistra 17 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, o să plouă și vântul crește în intensitate. Vremea rămâne caldă pentru luna februarie. La amiază vor fi 14 grade la Brăila.

În nordul Moldovei și în Bucovina, înnorările vor fi persistente, apar precipitații sub formă de lapoviță, iar la munte predomină ninsorile. Ieri la Suceava au fost 13 grade, dar astăzi se răcește și maxima va ajunge la 1 grad cu plus.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș atmosfera va fi închisă, o să plouă, dar e posibil să fie și un pic de lapoviță. Mai scad temperaturile și la amiază se vor înregistra cel mult 7 grade.

În vestul țării așteptăm ploi, dar și lapoviță în unele zone. Se răcește, și la amiază se vor înregistra 8 grade în sudul Banatului, pe la Reșița.

Mai scad temperaturile și în Transilvania, dar rămân ridicate pentru luna februarie. La Brașov vor fi în jur de 12 grade. Pe timpul zilei predomină ploile, dar la noapte vor fi mai ales ninsori și se va depune strat nou de zăpadă.

Și în Oltenia avem o zi mohorâtă, cu ploi și un vânt insistent, mai ales în zonele montane. Maximele vor ajunge pe la 10…11 grade, iar la noapte cerul se mai degajează și se vor atinge zero grade.

În sudul țării se anunță mulți nori și o să plouă și pe aici. Vântul va avea unele porniri, iar temperaturile rămân ridicate pentru acest moment al anului. La Giurgiu se vor atinge în jur de 17 grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi caldă pentru luna februarie. Temperatura urcă până la 13 grade, dar va fi cam înnorat și o să plouă mai ales în prima parte a zilei. Vântul devine activ și o sa bată cu 40…45 km/h. Spre seară și la noapte, norii se mai împrăștie și se răcește. Minima coboară la 2 grade.

Vremea la munte

La munte, temperaturile scad mai ales în masivele vestice și in cele nordice. Vin alte precipitații, mai ales ninsori, iar în zonele înalte se depune strat de zăpadă. Vântul o să bată cu 80 km/h și va viscoli ninsoarea.