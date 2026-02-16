Inclusiv în Capitală, meteorologii estimează că se va depune un nou strat de zăpadă, care va avea cel puțin 15 centimetri.

Corespondent PROTV: „O masă de aer rece, polar, coboară din regiunile nordice peste țara noastră și își face simțită prezența deja prin zona Moldovei, pe unde temperaturile vor scădea la noapte până la minus 4 grade. Tot în această noapte apar și precipitațiile, așa că mâine dimineață, la ora zece, intră în vigoare un cod galben. Acesta este valabil până miercuri și anunță temperaturi de -9 grade în estul Transilvaniei și ninsori bogate prin Moldova, Muntenia și Oltenia. Pe aici se estimează că stratul de zăpadă va măsura între 10 și 30 de centimetri. Pe lângă ninsori, și vântul va sufla cu putere, cu până la 90 de km pe oră în zonele de munte și cu până la 70 de km pe oră în restul zonelor, inclusiv în București. La noi, în capitală, urmează o noapte cu temperaturi de -2 grade, marți seara începe să ningă și să se depună între 8 și 15 cm de zăpadă. Iar ninsorea va continua până joi dimineață. În weekend s-ar putea să vedem și o rază de soare, însă temperaturile vor rămâne negative și ziua și noaptea.”