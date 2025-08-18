Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe județe, luni. Care sunt zonele vizate de avertizare meteo. HARTĂ

Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică valabilă luni pentru localități din mai multe județe.

Cod galben de instabilitate atmosferică

Astfel, conform meteorologilor, în intervalul 18 august, ora 10 – 18 august, ora 23, cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ

În intervalul 18 august, ora 14 – 18 august, ora 21, în județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70...90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 - 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

ANM

Cum va fi vremea în București

18.08.2025, ora10:00 - 19.08.2025, ora 09:00

Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului, dar mai ales spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40...50 km/h).

Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade. În intervalul 18 august, ora 10 - 18 august, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează manifestări de instabilitate atmosferică.

