Medicamentele ar putea deveni mult mai scumpe în Europa, după reducerile aplicate în SUA. Există risc de întârzieri

Stiri externe
08-01-2026 | 20:27
Medicamente
Shutterstock

Marile companii farmaceuticese confruntă în 2026 cu o luptă dificilă pentru a obține prețuri mai mari pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă în Europa, după ce anul trecut au acceptat să reducă prețurile din SUA.

autor
Lorena Mihăilă

Negocieri mai dure ar putea determina companiile farmaceutice să întârzie lansarea unor medicamente noi în anumite părți ale Europei, ceea ce ar putea limita accesul pacienților la acestea, au declarat mai mulți investitori din industrie, un lobbyist și un director din sectorul farmaceutic, scrie Reuters.

Tensiunile legate de prețurile medicamentelor în Europa sunt așteptate să fie un subiect major la conferința J.P. Morgan Healthcare din San Francisco, care începe pe 12 ianuarie, principalul eveniment anual ce reunește directori și investitori din industria farmaceutică din întreaga lume.

Companii precum Pfizer, Eli Lilly și AstraZeneca s-au angajat să alinieze mai strâns prețurile din SUA pentru medicamentele noi la cele plătite în alte țări dezvoltate. Trump a insistat că alte state bogate vor plăti mai mult pentru medicamente, astfel încât companiile să poată reduce prețurile în Statele Unite.

SUA și Marea Britanie au încheiat, de asemenea, un acord prin care Regatul Unit va beneficia de reducerea tarifelor vamale în schimbul creșterii cu 25% a prețului net plătit pentru medicamentele noi din SUA.

Citește și
oameni strada
OMS cere acces global la medicamente moderne pentru obezitate și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile

Dilema prețurilor în Europa

Sebastian Guth, director operațional al diviziei farmaceutice Bayer și membru al consiliului de administrație al grupului de lobby american PhRMA, a declarat că liderii țărilor europene sunt deschiși la revizuirea politicilor de preț, mai ales dacă acest lucru ar putea asigura un acces mai rapid la medicamentele noi.

„Dacă ne uităm la medicamentele inovatoare lansate și aprobate în ultimii 10 ani, americanii au acces la 80% dintre ele, în timp ce europenii au acces la mai puțin de 50%”, a spus Guth. „Există, din punct de vedere structural, întârzieri foarte semnificative în Europa.”

Țările europene plătesc, în medie, cu aproximativ o treime mai puțin decât SUA, deoarece au sisteme naționale de sănătate care negociază prețurile cu producătorii de medicamente și pot amâna achizițiile pentru a obține prețuri mai bune.

Marshall Gordon, analist în domeniul sănătății, a spus că ar putea fi nevoie de timp până când presiunea asupra politicienilor europeni se va traduce în prețuri mai mari.

„Nu poți forța europenii să cheltuiască brusc mai mult”, a spus Gordon. „Dar aceste acorduri le oferă, într-adevăr, companiilor o putere mai mare de negociere.”

Mai multe companii farmaceutice, inclusiv AstraZeneca, Novartis și Sanofi, au avertizat anul trecut că Europa riscă să piardă accesul la medicamente noi dacă guvernele nu schimbă modul în care sistemele de sănătate evaluează și plătesc aceste tratamente.

„Am văzut deja progrese prin acordul SUA–Marea Britanie anunțat la sfârșitul anului trecut și este încurajator să vedem administrația Trump continuând această activitate cu alte națiuni pentru a aborda problema ‘călătoriei gratuite’ pe seama inovației americane”, a declarat Sarah Ryan, purtătoare de cuvânt a PhRMA.

Concesii de preț în schimbul scutirii de tarife

Paisprezece mari companii farmaceutice au încheiat anul trecut acorduri cu administrația Trump pentru a reduce prețurile unor medicamente vândute prin Medicaid – programul de sănătate pentru americanii cu venituri mici – și pentru pacienții care plătesc din buzunar, precum și pentru a lega prețurile de lansare din SUA pentru medicamentele noi de cele practicate în alte țări bogate.

În schimbul acestor concesii, companiile au primit o scutire de trei ani de la amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale ridicate asupra produselor lor.

Acțiunile majorității companiilor farmaceutice au crescut după anunțarea acordurilor, investitorii minimizând impactul reducerilor de preț asupra unui număr limitat de medicamente și salutând eliminarea riscului tarifelor.

Gareth Powell, șeful investițiilor în sănătate la firma londoneză Polar Capital, a declarat că unele companii ar putea alege să lanseze anumite medicamente noi în Statele Unite și să întârzie comercializarea lor în Europa.

„Asta ar putea însemna că – cel puțin pentru câțiva ani, până la încheierea președinției Trump – aceste produse pur și simplu nu vor fi lansate în Europa.”

Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Sursa: StirilePROTV

Etichete: europa, restrictii, medicamente,

Dată publicare: 08-01-2026 20:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Un medicament împotriva răului de mișcare a fost autorizat în SUA. Cum acționează pilula
Stiri Sanatate
Un medicament împotriva răului de mișcare a fost autorizat în SUA. Cum acționează pilula

Un medicamentul pentru prevenirea vărsăturilor induse de kinetoză (rău de mişcare) a fost autorizat Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA, devenind primul tratament pentru această afecţiune aprobat în ultimii 40 de ani, potrivit Reuters.

OMS cere acces global la medicamente moderne pentru obezitate și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile
Stiri Sanatate
OMS cere acces global la medicamente moderne pentru obezitate și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile

Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea medicamentelor moderne pentru tratamentul obezității și pune accent pe nevoia urgentă ca aceste terapii să fie accesibile peste tot în lume.

SUA și Marea Britanie vor elimina tarifele vamale pentru produsele farmaceutice. Ce trebuie să facă la schimb britanicii
Stiri externe
SUA și Marea Britanie vor elimina tarifele vamale pentru produsele farmaceutice. Ce trebuie să facă la schimb britanicii

Statele Unite au anunțat luni un acord comercial cu Marea Britanie prin care tarifele pentru medicamente și tehnologii medicale vor fi eliminate, în schimbul majorării cheltuielilor NHS pentru medicamente, potrivit CNBC.

 

Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ
Stiri Sanatate
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ

Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

Mai multe medicamente critice vor fi produse în noua linie Antibiotice Iași. O parte din ele ajung în spitalele din România
Stiri Sanatate
Mai multe medicamente critice vor fi produse în noua linie Antibiotice Iași. O parte din ele ajung în spitalele din România

Medicamente critice care vor asigura continuitatea tratamentelor esențiale din terapie intensivă vor fi produse într-o nouă linie Antibiotice Iași.

Recomandări
Planul „bine gândit” al SUA pentru viitorul Venezuelei. Cele trei etape fixate pentru ca țara „să nu alunece în haos”
Stiri externe
Planul „bine gândit” al SUA pentru viitorul Venezuelei. Cele trei etape fixate pentru ca țara „să nu alunece în haos”

Ministerul de Externe chinez a acuzat Statele Unite de încălcare serioasă a dreptului internațional, după ce a confiscat două petroliere legate de Venezuela.

Jumătate din România este sub zăpadă. Mai mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat
Stiri actuale
Jumătate din România este sub zăpadă. Mai mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat

Jumătate de țară este sub un strat semnificativ de zăpadă. În multe zone, drumurile sunt curățate inutil, pentru că viscolul aduce zăpada la loc.

Ministerul Justiției a început procedura de selecție a Procurorului General și a șefilor DNA și DIICOT. Care sunt criteriile
Stiri actuale
Ministerul Justiției a început procedura de selecție a Procurorului General și a șefilor DNA și DIICOT. Care sunt criteriile

Procedura de selecție a procurorilor de rang înalt, precum șeful DNA și PÎCCJ, a început la Ministerul Justiției. Propunerile de numire vor ajunge la președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Ianuarie 2026

48:11

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59