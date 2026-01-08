Medicamentele ar putea deveni mult mai scumpe în Europa, după reducerile aplicate în SUA. Există risc de întârzieri

Marile companii farmaceuticese confruntă în 2026 cu o luptă dificilă pentru a obține prețuri mai mari pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă în Europa, după ce anul trecut au acceptat să reducă prețurile din SUA.

Negocieri mai dure ar putea determina companiile farmaceutice să întârzie lansarea unor medicamente noi în anumite părți ale Europei, ceea ce ar putea limita accesul pacienților la acestea, au declarat mai mulți investitori din industrie, un lobbyist și un director din sectorul farmaceutic, scrie Reuters.

Tensiunile legate de prețurile medicamentelor în Europa sunt așteptate să fie un subiect major la conferința J.P. Morgan Healthcare din San Francisco, care începe pe 12 ianuarie, principalul eveniment anual ce reunește directori și investitori din industria farmaceutică din întreaga lume.

Companii precum Pfizer, Eli Lilly și AstraZeneca s-au angajat să alinieze mai strâns prețurile din SUA pentru medicamentele noi la cele plătite în alte țări dezvoltate. Trump a insistat că alte state bogate vor plăti mai mult pentru medicamente, astfel încât companiile să poată reduce prețurile în Statele Unite.

SUA și Marea Britanie au încheiat, de asemenea, un acord prin care Regatul Unit va beneficia de reducerea tarifelor vamale în schimbul creșterii cu 25% a prețului net plătit pentru medicamentele noi din SUA.

Dilema prețurilor în Europa

Sebastian Guth, director operațional al diviziei farmaceutice Bayer și membru al consiliului de administrație al grupului de lobby american PhRMA, a declarat că liderii țărilor europene sunt deschiși la revizuirea politicilor de preț, mai ales dacă acest lucru ar putea asigura un acces mai rapid la medicamentele noi.

„Dacă ne uităm la medicamentele inovatoare lansate și aprobate în ultimii 10 ani, americanii au acces la 80% dintre ele, în timp ce europenii au acces la mai puțin de 50%”, a spus Guth. „Există, din punct de vedere structural, întârzieri foarte semnificative în Europa.”

Țările europene plătesc, în medie, cu aproximativ o treime mai puțin decât SUA, deoarece au sisteme naționale de sănătate care negociază prețurile cu producătorii de medicamente și pot amâna achizițiile pentru a obține prețuri mai bune.

Marshall Gordon, analist în domeniul sănătății, a spus că ar putea fi nevoie de timp până când presiunea asupra politicienilor europeni se va traduce în prețuri mai mari.

„Nu poți forța europenii să cheltuiască brusc mai mult”, a spus Gordon. „Dar aceste acorduri le oferă, într-adevăr, companiilor o putere mai mare de negociere.”

Mai multe companii farmaceutice, inclusiv AstraZeneca, Novartis și Sanofi, au avertizat anul trecut că Europa riscă să piardă accesul la medicamente noi dacă guvernele nu schimbă modul în care sistemele de sănătate evaluează și plătesc aceste tratamente.

„Am văzut deja progrese prin acordul SUA–Marea Britanie anunțat la sfârșitul anului trecut și este încurajator să vedem administrația Trump continuând această activitate cu alte națiuni pentru a aborda problema ‘călătoriei gratuite’ pe seama inovației americane”, a declarat Sarah Ryan, purtătoare de cuvânt a PhRMA.

Concesii de preț în schimbul scutirii de tarife

Paisprezece mari companii farmaceutice au încheiat anul trecut acorduri cu administrația Trump pentru a reduce prețurile unor medicamente vândute prin Medicaid – programul de sănătate pentru americanii cu venituri mici – și pentru pacienții care plătesc din buzunar, precum și pentru a lega prețurile de lansare din SUA pentru medicamentele noi de cele practicate în alte țări bogate.

În schimbul acestor concesii, companiile au primit o scutire de trei ani de la amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale ridicate asupra produselor lor.

Acțiunile majorității companiilor farmaceutice au crescut după anunțarea acordurilor, investitorii minimizând impactul reducerilor de preț asupra unui număr limitat de medicamente și salutând eliminarea riscului tarifelor.

Gareth Powell, șeful investițiilor în sănătate la firma londoneză Polar Capital, a declarat că unele companii ar putea alege să lanseze anumite medicamente noi în Statele Unite și să întârzie comercializarea lor în Europa.

„Asta ar putea însemna că – cel puțin pentru câțiva ani, până la încheierea președinției Trump – aceste produse pur și simplu nu vor fi lansate în Europa.”

