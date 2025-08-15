Cod galben de ploi torenţiale în mai multe județe, vineri după-amiază. Care sunt zonele vizate de vreme rea

Meteorologii au emis, vineri, noi avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, ce vizează mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava pe durata orei următoare.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 17:00, în judeţele Alba (localităţile: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Roşia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărişoara, Gârda de Sus, Arieşeni, Vadu Moţilor, Poiana Vadului, Baia de Arieş, Lupşa, Ciuruleasa), Mureş (localităţile: Sovata şi Ibăneşti), Harghita, localitatea Praid, Maramureş, localitatea Borşa, Bistriţa-Năsăud, în zona de munte de peste 1800 m şi în localităţile Maieru, Rodna, Tiha Bârgăului, Lunca Ilvei, Şanţ, Leşu, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, şi Suceava (localităţile: Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coşna) se vor semnala averse torenţiale, ce vor acumula 15 - 25 de litri de apă/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi grindină (1 - 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

