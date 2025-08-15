Cod galben de ploi torenţiale în mai multe județe, vineri după-amiază. Care sunt zonele vizate de vreme rea

Vremea
15-08-2025 | 16:00
ploaie
Meteorologii au emis, vineri, noi avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, ce vizează mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava pe durata orei următoare.

Mihaela Ivăncică

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 17:00, în judeţele Alba (localităţile: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Roşia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărişoara, Gârda de Sus, Arieşeni, Vadu Moţilor, Poiana Vadului, Baia de Arieş, Lupşa, Ciuruleasa), Mureş (localităţile: Sovata şi Ibăneşti), Harghita, localitatea Praid, Maramureş, localitatea Borşa, Bistriţa-Năsăud, în zona de munte de peste 1800 m şi în localităţile Maieru, Rodna, Tiha Bârgăului, Lunca Ilvei, Şanţ, Leşu, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, şi Suceava (localităţile: Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coşna) se vor semnala averse torenţiale, ce vor acumula 15 - 25 de litri de apă/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi grindină (1 - 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Trump, înainte întâlnirii cu Putin: „Voi ști din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va una bună sau una proastă”

Sursa: Agerpres

Etichete: meteo, ploi, cod galben, anm, vreme,

Dată publicare: 15-08-2025 16:00

