BNR s-a „îmbogățit” în ultimul an. Valoarea rezervelor de aur a crescut cu aproape 50%

Cine a pariat anul trecut pe aur s-a dovedit inspirat. Cotația aurului a ajuns la un nivel record, mai mare cu 60% decât în urmă cu un an. Iar românii au fost interesați de aur mai mult decât în alți ani, spun comercianții.

Unii s-au orientat spre monede și lingouri de mici dimensiuni, alții spre gramaje mai mari. Toți au vrut astfel să-și protejeze economiile de inflație.

Românii cumpără monede și lingouri

Bărbat: „Este o monedă de o uncie, o uncie practic are 31,3 grame, este Filarmonica din Viena, valoarea ei în momentul de față este de 20 și ceva mii de lei. Este aur pur, adică 999 și e moneda cea mai tranzacționată, cel puțin la nivel european.”

Tot aurul din imagini valorează peste 100.000 de lei. Și ar încăpea lejer într-un buzunar. Sunt lingouri și monede adesea cumpărate de românii care vor să-și țină economiile la adăpost de inflație.

Victor Dima, manager trezorerie, dealer de metale prețioase: „Cum trăim într-o perioadă destul de incertă din punct de vedere financiar, mulți investitori s-au redirecționat către acesta. Vorbim aici de lingouri de la 5 grame în sus până la cele de 100 grame. Putem să spunem că, în mare parte, investitorii în aur sunt considerați între 35 și 55 de ani.”

Potrivit estimărilor celor mai mari comercianți de la noi, achizițiile de aur de investiții s-ar putea ridica la 700-800 de kilograme în 2025.

Asta în condițiile în care, potrivit specialiștilor în piețe internaționale, aurul a avut cel mai bun an de la finele anilor '70 încoace.

Potrivit platformei specializate TradingEconomics, cotațiile internaționale ale aurului au pornit de la aproximativ 2.600 de dolari pentru uncia de aur și au ajuns la aproape 4.550 de dolari de Crăciun.

Aurul înregistrează o apreciere record

Claudiu Cazacu, specialist piețe internaționale: „Am avut un an cu adevărat excepțional pentru aur și alte metale prețioase. O apreciere pe care nu am mai văzut-o din 1979. Un plus de peste 60% aproximativ pentru metalul prețios, de-a lungul timpului și-a dovedit rolul pe perioade foarte lungi de activ de refugiu. Deci acesta este rolul pe care-l joacă și acum.”

Și Banca Națională s-a „îmbogățit" anul trecut. Aurul pe care îl deține s-a menținut cantitativ, la 103,6 tone, din 2007 încoace, dar valoarea lui a crescut cu 46% în 2025. Valorează acum 12,2 miliarde de euro, față de 8,3 miliarde de euro, cât era la finele lui 2024.

Specialiștii Consiliului Mondial al Aurului, format din cei mai mari producători de aur la nivel mondial, vorbesc despre un scenariu în care prețul s-ar putea menține sus.

Juan Carlos Artigas, șef departament cercetare, Consiliul Mondial al Aurului: „O recesiune globală mai profundă ar putea împinge prețul unei uncii la peste 5.000 de dolari.”

Anul trecut, cei mai activi cumpărători de aur au fost Polonia, Kazahstan și Brazilia, arată date oficiale ale băncilor centrale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













