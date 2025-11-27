Ciclonul care traversează România provoacă o răcire semnificativă. ANM: „Precipitații variate, vânt puternic și zăpadă”

27-11-2025
România se află în aceste zile sub influența unui ciclon mediteranean activ, care aduce cantități importante de precipitații și o răcire accentuată a vremii în majoritatea regiunilor.

Ioana Andreescu

Potrivit ANM, țara noastră se află la periferia unui sistem atmosferic intens, ce aduce atât ploi abundente în zonele joase, cât și ninsori și viscol în zona montană. În următoarele zile, tranziția bruscă dintre masele de aer cald și rece va genera precipitații variate, intensificări de vânt și depuneri de zăpadă în zonele înalte.

Elena Mateescu, director general al ANM, a declarat la Digi24 că situația meteorologică actuală este determinată de activitatea puternică a Mării Mediterane.

„Mediterana este activă în această perioadă și, sigur că da, cantitatea mare de umezeală determină producerea acestor tipuri de fenomene. În contactul cu o masă de aer rece vorbim despre precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar în contact cu o masă de aer mai cald – de ploaie. Zona țării noastre se află la periferia semnalului puternic al unui astfel de ciclon, iar masa de aer cald rezistentă va determina, în următoarele zile, predominarea precipitațiilor lichide”, afirmă directorul ANM.

În ceea ce privește cantitățile de apă, acestea vor fi considerabile.

„Vorbim de 10–25 l/mp în sud și sud-est, iar în Carpații Meridionali chiar de 35–45 l/mp, local 60–80 l/mp. Un alt aspect important este vântul puternic, mai ales în zona montană. Intensificările de vânt pot atinge 70–90 km/h la rafală. Este posibil să se depună și strat de zăpadă, nu foarte semnificativ, însă în zona montană putem înregistra un strat de 10–15 cm până în seara zilei de 30 noiembrie”, adaugă aceasta.

Răcirea vremii va fi simțită puternic încă de joi.

„În jumătatea nordică maximele vor fi între 3 și 6–7 grade. În nordul Moldovei, Maramureș, Crișana sau centrul Transilvaniei vom avea 3–4 grade. În sud-est, astăzi vor mai fi posibile valori de 18–19 grade. Maximele vor fi între 2 și 14 grade. În Capitală, vineri, maxima va fi în jurul valorii de 8 grade, iar precipitațiile și vântul vor continua”, explică directorul ANM.

