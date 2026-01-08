Vremea de azi, 8 ianuarie. Ninsori, lapoviță și vânt puternic în majoritatea regiunilor. Minimele ating -15 grade

Vremea se răcește joi în toată România. În Banat și în Crișana vor fi chiar și -7 grade pe la amiază, dar în Dobrogea încă avem valori ridicate și 10 grade pe litoral.

Se intensifică vântul. Ninsorile cuprind majoritatea zonelor, iar în sud și în sud-est o să fie un pic de lapoviță sau o să plouă.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan găsim ceață dimineața, ploi trecătoare, dar și condiții de lapoviță în Bărăgan. Vântul prinde putere și ajunge la viteze de 70 de km/h, iar temperaturile scad față de ieri. Chiar și așa, în Dobrogea o să fie mai cald decât ar trebui și se vor atinge 10 grade la Constanța.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi mohorâtă, un vânt destul de insistent și precipitații sub toate formele. Se mai răcește puțin și aici. Maximele se opresc pe la 2-3 grade, însă din cauza vântului vom resimți valori mai scăzute de atât.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face și mai frig. Temperaturile ajung cu greu pe la zero grade. Vântul are intensificări pe parcursul zilei, iar ninsorile se extind în acestă zonă. Mai sunt și ceva condiții de lapoviță și este risc mare de polei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme foarte rece, temperaturi negative toată ziua și ger după lăsarea nopții. Cerul rămâne acoperit de nori. Continuă să ningă, așă că stratul de zăpadă o să mai crească puțin.

În vestul României frigul este și mai greu de suportat. Pe aici se vor înregistra cele mai scăzute valori din țară, de -7 grade. Mai vin ceva ninsori pe timpul zilei. La noapte se instalează gerul și temperaturile coboară până la -15 grade.

Atmosfera se răcește și în Transilvania. Ieri au fost vreo 5 grade pe la Brașov. Astăzi vor fi cel mult zero grade. O să ningă aproape peste tot. Și vântul va fi destul de insistent, iar în zonele montane înalte o să fie viscol puternic.

Noaptea aduce vreme geroasă, în special în depresiuni.

Un aer mai rece pătrunde și în sud-vestul țării. Pe aici nu prea sunt anunțate precipitații, dar este ceață la începutul zilei. Se intensifică vântul și ajunge la viteze de 50...60 Km/h. La noapte, în dealurile Olteniei se vor atinge -11 grade.

Vreme destul de neplăcută găsim și în ținuturile sudice, precipitații slabe, ceață dimineața și un vânt ceva mai alert. Ieri au fost 4...5 grade, astăzi maximele nu mai trec de 2 grade.

Vremea în București

Răcirea vremii se simte și în Capitală. Maxima se oprește pe la 2 grade, iar vântul suflă destul de tare. Ajunge la viteze de 50 Km/h și sporește senzația de frig. La începutul zilei sunt condiții de lapoviță și ninsoare. Cerul se degajează pe timpul nopții și temperatura coboară pănă la -5 grade.

La munte se răcește foarte tare și o să ningă în majoritatea masivelor. Vântul o să viscolească ninsoarea, iar în zonele înalte din Meridionali și din Carpații de Curbură poate depăși viteze de 90 Km/h. Asta înseamnă viscol puternic și vizibilitate scăzută.

