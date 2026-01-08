Haos pe șosele din cauza vremii: circulație restricționată pe mai multe drumuri naționale din vestul și nordul țării

Vremea
08-01-2026 | 07:30
Zapada
Inquam Photos / Mălina Norocea

Circulaţia rutieră este restricţionată, joi dimineaţă, pe DN 6 şi DN 58, în judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor, în timp ce în judeţul Harghita, pe DN 15A, şi în Sălaj, pe DN 1F, au fost impuse restricţii. 

autor
Vlad Dobrea

Totodată, traficul este oprit pe DN 68A, în Timiş, din cauza unui TIR care a rămas înzăpezit.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, joi dimineaţă, se circulă în general în condiţii de iarnă în toată ţara, fiind semnalate ninsori, îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală a ţării. Se acţionează atât cu utilaje de deszăpezire, cât şi cu material antiderapant.

În zona de sud a ţării sunt ploi, pe alocuri sunt condiţii de formare a poleiului şi se acţionează cu material antiderapant.

Din cauza condiţiilor meteorologice, sunt impuse restricţii de circulaţie.

Citește și
iarna bucuresti
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

În judeţul Caraş-Severin, traficul este oprit pe DN 6, între localităţile Armeniş şi Slatina-Timiş, precum şi în zona localităţii Domaşnea; pe DN 58, între localităţile Soceni şi Brebu.

În judeţul Harghita, este restricţie de tonaj pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone pe DN 15A, între localităţile Topliţa şi Borsec.

În judeţul Sălaj, este în vigoare aceeaşi restricţie de tonaj pe DN 1F, în zona localităţii Meseş, tronsonul kilometric 68 - 80.

În judeţul Timiş, traficul este oprit pe DN 68A, în afara localităţii Coşava, din cauza unui TIR rămas înzăpezit, care îngreunează intervenţia utilajelor de deszăpezire.

”Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier. Reamintim că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar dacă parcurgeţi zone de munte, este recomandată şi montarea lanţurilor”, au transmis poliţiştii rutieri.

Sursa: Pro TV

Etichete: TIR, drumuri, zapada, haos, vreme,

Dată publicare: 08-01-2026 07:30

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
Citește și...
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Vremea azi, 7 ianuarie. Temperaturile se mențin ridicate în sud și în sud-est, dar vremea se răcește în celelalte zone
Vremea
Vremea azi, 7 ianuarie. Temperaturile se mențin ridicate în sud și în sud-est, dar vremea se răcește în celelalte zone

Miercuri temperaturile se mențin ridicate în sud și în sud-est, dar vremea se răcește în celelalte zone.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Recomandări
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat
Stiri externe
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat

Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie de secol XXI”, iar Ministerul de Externe rus a cerut eliberarea echipajului. Casa Albă a precizat că echipajul navei ar putea fi judecaţi.

Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Ianuarie 2026

47:38

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59