Haos pe șosele din cauza vremii: circulație restricționată pe mai multe drumuri naționale din vestul și nordul țării

Circulaţia rutieră este restricţionată, joi dimineaţă, pe DN 6 şi DN 58, în judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor, în timp ce în judeţul Harghita, pe DN 15A, şi în Sălaj, pe DN 1F, au fost impuse restricţii.

Totodată, traficul este oprit pe DN 68A, în Timiş, din cauza unui TIR care a rămas înzăpezit.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, joi dimineaţă, se circulă în general în condiţii de iarnă în toată ţara, fiind semnalate ninsori, îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală a ţării. Se acţionează atât cu utilaje de deszăpezire, cât şi cu material antiderapant.

În zona de sud a ţării sunt ploi, pe alocuri sunt condiţii de formare a poleiului şi se acţionează cu material antiderapant.

Din cauza condiţiilor meteorologice, sunt impuse restricţii de circulaţie.

În judeţul Caraş-Severin, traficul este oprit pe DN 6, între localităţile Armeniş şi Slatina-Timiş, precum şi în zona localităţii Domaşnea; pe DN 58, între localităţile Soceni şi Brebu.

În judeţul Harghita, este restricţie de tonaj pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone pe DN 15A, între localităţile Topliţa şi Borsec.

În judeţul Sălaj, este în vigoare aceeaşi restricţie de tonaj pe DN 1F, în zona localităţii Meseş, tronsonul kilometric 68 - 80.

În judeţul Timiş, traficul este oprit pe DN 68A, în afara localităţii Coşava, din cauza unui TIR rămas înzăpezit, care îngreunează intervenţia utilajelor de deszăpezire.

”Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier. Reamintim că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar dacă parcurgeţi zone de munte, este recomandată şi montarea lanţurilor”, au transmis poliţiştii rutieri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













