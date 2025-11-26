Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate

Ciclonul mediteranean „ADEL”, format pe 25 noiembrie, aduce un episod extins de vreme severă în Peninsula Balcanică și va influența România între 26 și 30 noiembrie, cu ploi abundente, intensificări ale vântului și o răcire treptată a vremii.

Ciclonul mediteranean denumit de Serviciul Meteorologic Grec „ADEL” s-a format la 25 noiembrie 2025 în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul, centrul și sud-vestul Europei, potrivit unei postări publicate pe Facebook de Administrația Națională de Meteorologie RA.

Acesta a fost numit de către Serviciul Meteorologic Grec datorită impactului meteorologic major prognozat asupra Greciei și asupra unor zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei.

În Grecia a fost emis cod roșu de vreme severă (ploi torențiale, grindină și descărcări electrice), cu acumulări de peste 200 l/mp între 26–29 noiembrie, în special în nordul și vestul țării. Ploi frecvente sunt prognozate și în Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord, în timp ce în Serbia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru vor apărea ninsori sau lapoviță, iar în Alpii Dinarici se așteaptă ninsori abundente.

Care va fi influența asupra României

România va fi influențată de ciclonul ADEL în perioada 26–30 noiembrie.

De miercuri, aria precipitațiilor se va extinde treptat în regiunile vestice, aflate sub influența frontului rece asociat perturbației ciclonice care va traversa Ungaria și Polonia.

În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi se va menține o legătură frontală între ciclonul ADEL, centrat în zona Mării Ionice, și un ciclon aflat în stadiul de disipare deasupra Republicilor Baltice.

Această joncțiune în distribuția maselor de aer va determina o extindere mai mare a precipitațiilor pe 27 noiembrie în sudul, estul și centrul României.

Circulația aerului în straturile superioare ale troposferei va fi din sector sudic, antrenând aer cald și umed dinspre Marea Mediterană peste aerul mai rece ce va pătrunde în apropierea suprafeței (în special în Moldova și regiunile vestice). Prin ascendență de scară mare va avea loc condensarea vaporilor de apă, generând precipitații pe arii extinse.

Orografia va contribui semnificativ la intensificarea ascendenței, în special la nivelul Carpaților Meridionali, unde precipitațiile se vor intensifica. Între joi dimineață și vineri dimineață se estimează cantități de peste 30–40 l/mp pe versanții sudici. Vor predomina ploile, iar în nordul Moldovei și în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte.

La finalul săptămânii, ciclonul ADEL va urma o traiectorie transbalcanică – Grecia, zona Bosfor–Dardanele –, pentru ca pe 30 noiembrie să ajungă în bazinul vestic al Mării Negre, unde va intra în proces de disipare.

Vineri, 28 noiembrie, ciclonul va rămâne deasupra Greciei, iar frontul cald va continua să influențeze sudul României, unde se vor semnala în continuare ploi moderate (10–30 l/mp).

Sâmbătă, 29 noiembrie, pe măsură ce ciclonul se va apropia de bazinul vestic al Mării Negre, circulația estică va antrena aer cald și umed dinspre Marea Neagră peste regiunile sud-estice ale României. Vor exista condiții de ascendență a aerului umed și cald peste aerul mai rece deja instalat în zona extracarpatică. În evoluția ciclonului spre stadiul de maturitate se va produce un amestec al maselor de aer cald și rece, zona de interacțiune fiind asociată cu frontul oclus, care ar putea aduce ploi însemnate în sudul și sud-estul țării, cu cantități estimate de 30–40 l/mp.

Din punct de vedere termic, se va instala un proces de răcire din vestul și nordul teritoriului. Miercuri și joi se vor putea înregistra temperaturi de 19–20°C în sud-est, însă spre finalul săptămânii (duminică) valorile maxime vor fi, în general, între 4 și 13°C. Temperaturile minime vor rămâne pozitive.

După intervalul de vreme caldă, urmează zile ploioase de toamnă, în special în sud, unde vântul se va intensifica temporar până la 40–45 km/h.

O ameliorare vizibilă este prognozată pentru 1 Decembrie, odată cu creșterea presiunii atmosferice, ceea ce va determina încetarea precipitațiilor.

În zonele de deal și munte vor exista perioade cu soare, iar în zonele joase se va semnala ceață sau nebulozitate stratiformă.

Temperaturile maxime prognozate pentru 1 Decembrie vor fi cuprinse, în general, între 7 și 13°C.

