Primele zile ale săptămânii aduc o vreme mai degrabă de sfârșit de toamnă în București. Cerul va rămâne acoperit de nori, va ploua aproape continuu, iar vântul va accentua senzația de frig.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 2–4 noiembrie, în Capitală se pot acumula cantități importante de apă, în timp ce temperaturile maxime nu vor depăși 11 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București luni și marți, 2–3 noiembrie

Luni, 2 noiembrie, bucureștenii vor avea parte de o zi rece și ploioasă. Cerul va fi închis, iar precipitațiile vor fi însemnate cantitativ, cu acumulări de 20–30 de litri de apă pe metru pătrat.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale care pot ajunge la 50–60 km/h.

Temperatura maximă va fi de numai 8 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile termice se vor situa între 7 și 8 grade.

Marți, 3 noiembrie, vremea nu se va schimba semnificativ. Va continua să plouă, iar meteorologii estimează cantități suplimentare de apă de 15–25 l/mp.

Vântul va avea din nou intensificări, cu rafale de până la 60 km/h. Temperaturile vor crește ușor, până la maxime de 9–10 grade Celsius, în timp ce minimele vor rămâne în jurul valorilor de 7–8 grade.

Atenționări meteo pentru București până miercuri, 4 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe mesaje de atenționare pentru Capitală, vizând ploile însemnate cantitativ și intensificările vântului.

Acestea sunt valabile în intervalele 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, respectiv 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00.

De asemenea, Bucureștiul se află sub informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00.

ANM precizează că mesajele meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări de vreme severă imediată.

Când se opresc ploile în București și când ar putea să iasă soarele

Primele semne de îmbunătățire a vremii vor apărea miercuri, 4 noiembrie. Potrivit prognozei speciale ANM, ploile vor slăbi în intensitate, iar cantitățile de apă estimate pentru intervalul 08:00–20:00 vor fi de numai 2–5 l/mp.

Vântul va pierde și el din intensitate, iar temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 11 grade Celsius.

Deși miercuri va ploua mai puțin, cerul va rămâne noros, astfel că meteorologii nu anunță deocamdată o zi însorită în Capitală.

Perspectivele sunt însă ceva mai bune pentru a doua parte a săptămânii.

Conform prognozei ANM pentru Muntenia, între 6 și 9 noiembrie ploile vor apărea doar sporadic și vor fi slabe. Acest lucru ar putea aduce și intervale cu vreme mai plăcută, însă prognoza nu precizează când va reapărea soarele pe cerul Bucureștiului.

Cum va fi vremea în București în a doua săptămână din noiembrie

În perioada 4–10 noiembrie, temperaturile din Muntenia vor avea oscilații destul de mari de la o zi la alta. Maximele regionale se vor situa, în medie, între 8 și 12 grade Celsius.

În schimb, nopțile vor deveni tot mai reci. Temperaturile minime vor scădea treptat, putând ajunge, în medie, până la -1 grad Celsius în regiune.

După 10 noiembrie, vremea ar urma să se stabilizeze din punct de vedere termic. Până la finalul intervalului de prognoză, maximele medii se vor situa în jurul valorii de 11 grade, iar minimele vor fi de aproximativ 2 grade Celsius.

Meteorologii avertizează însă că, după 9 noiembrie, probabilitatea de apariție a ploilor va crește din nou.