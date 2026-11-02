În nord-vest se arată, trecător, soarele și tot pe-acolo maximele ajung la 15 grade. Cele mai mici valori, de 7 grade, se ating în estul Transilvaniei.

Vremea în țară

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde scad temperaturile și o să plouă abundent. În sudul Dobrogei se vor strânge 50 de litri de apă pe metru pătrat. Tot pe-aici vântul se întețește și ajunge la 60...70 de km/h.

Cerul rămâne acoperit și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Ploile apar în toată regiunea, la altitudini mari ninge și se depune strat de zăpadă, iar maximele nu mai trec de 10 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se înnorează și o să plouă trecător, în unele zone. Pe creste avem precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar temperaturile se opresc la 12 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme mai bună. Vor fi perioade însorite, iar ploile, dacă apar, vor fi slabe și pe spații mici. Și pe-aici se răcește și vor fi cel mult 15 grade.

Și în vestul țării vedem puțin soarele printre nori, mai ales în Crișana, pe unde se ating tot 15 grade. O să plouă mai ales în zona Banatului și la munte, iar pe creste o să ningă sau o să cadă lapoviță.

În Transilvania avem înnorări destul de persistente. Se face mai frig decât ieri, vin și pe-aici câteva ploi, iar pe crestele Meridionalilor ninge și se depune strat de zăpadă. Tot acolo se întețește vântul, cu rafale de 60 de km/h.

În Oltenia vremea se menține închisă. O să plouă destul de mult; pe creste avem lapoviță și ninsoare, iar temperaturile scad puțin și se opresc la 11 grade.

O să plouă și în sudul țării, iar pe-aici cantitățile de apă pot ajunge la 30 de litri pe metru pătrat. Vântul agită atmosfera cu viteze de 60 de km/h - mai ales în județele Teleorman și Giurgiu, iar maximele nu mai trec de 10 grade.

Vremea în București

În București astăzi rămânem cu vremea închisă. Ploile aduc 15 litri de apă pe metru pătrat, vântul suflă cu 60 de km/h și se răcește. Maxima se oprește la 10 grade, însă, din cauza vântului, vom resimți valori mai mici de-atât. La noapte continuă să plouă, iar minima ajunge la 7 grade.

Vremea la munte

La munte precipitațiile apar pe arii extinse și vor fi mai consistente în masivele sudice, pe unde se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari avem lapoviță, ninsoare și un vânt insistent. Pe alocuri se mai pot depune 10 centimetri de zăpadă.