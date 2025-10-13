ANAF intensifică verificările veniturilor din investiții: investitorii la bursă, în vizorul autorităților fiscale

13-10-2025 | 12:07
ANAF a intensificat în ultimele luni, în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obţinut venituri din investiţii.

Vlad Dobrea

Printre măsurile aplicate se numără emiterea de notificări către persoanele care nu au depus la termen declaraţia unică, formularul fiscal prin care se declară, printre altele, şi veniturile din investiţii. Potrivit ANAF, sunt vizaţi în mod direct investitorii la bursă şi în mod special tranzacţiile bursiere externe.

Agenţia avertizează că în cazul în care contribuabilul nu răspunde în termen la notificare, ANAF poate stabili din oficiu obligaţiile fiscale, iar sumele impuse pot fi mai mari decât cele datorate în realitate. În plus, neconformarea poate duce la blocarea conturilor bancare sau la reţinerea sumelor restante prin intermediul angajatorului.

ANAF informează că, în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obţinut venituri din investiţii – atât în ţară, cât şi în străinătate.

Potrivit sursei citate, printre măsurile aplicate se numără emiterea de notificări către persoanele care nu au depus la termen declaraţia unică, formularul fiscal prin care se declară, printre altele, şi veniturile din investiţii.

ANAF precizează că poate verifica veniturile realizate începând cu anul 2019, an care urmează să se prescrie cel mai curând (26 decembrie 2026). Aşadar, contribuabilii pot primi notificări privind veniturile nedeclarate pentru orice an începând cu 2019 şi până în prezent.

Agenţia avertizează că, în cazul în care contribuabilul nu răspunde în termen la notificare, ANAF poate stabili din oficiu obligaţiile fiscale, iar sumele impuse pot fi mai mari decât cele datorate în realitate. Mai mult, neconformarea poate duce la blocarea conturilor bancare sau la reţinerea sumelor restante prin intermediul angajatorului, adaugă ANAF.

„Recomandăm tuturor persoanelor fizice care au obţinut venituri din investiţii să verifice dacă au primit notificări de la ANAF, mai ales prin Spaţiul Privat Virtual. Este esenţial ca aceste venituri – fie ele profituri sau pierderi – să fie corect declarate prin declaraţia unică, pentru a evita calcularea eronată a impozitului şi eventualele popriri”, declară Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners.

Investitorii la bursă, în vizorul autorităţilor fiscale

 

Un segment tot mai activ de contribuabili este cel al investitorilor la bursă, în special pe platforme internaţionale. Deşi doar 3-5% din populaţia adultă din România investeşte în mod activ, numărul acestora este în creştere, motivaţi de randamente atractive, acces facil la platforme digitale (precum eToro, Interactive Brokers, Trading 212 sau Revolut) şi o mai bună educaţie financiară, precizează ANAF.

”ANAF vizează în mod special tranzacţiile bursiere externe, iar contribuabilii trebuie să ştie că inclusiv pierderile trebuie raportate, nu doar profiturile. De asemenea, câştigurile sau pierderile trebuie declarate separat, pe fiecare ţară sursă a venitului, conform legislaţiei fiscale româneşti”, explică Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners.

Sursa: News.ro

