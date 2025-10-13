Planeta cu o rată de creștere record, de 6,6 miliarde de tone pe secundă
Astronomii au observat o planetă care, în anumite privințe, se comportă mai degrabă ca o stea. Are o creștere masivă, fără precedent la o planetă care plutește liber.
Planeta rătăcitoare, care nu orbitează vreo stea, se numește Cha 1107-7626 și se află în afara sistemului nostru solar, la 620 de ani-lumină de Pământ, în constelația Cameleon.
Un singur an-lumină, sau distanța parcursă de lumină într-un an, este egală cu 9,46 trilioane de kilometri.
Dată publicare:
13-10-2025 12:01