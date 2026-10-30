Ulterior, valorile termice vor reveni treptat în jurul celor normale pentru această perioadă, în timp ce regimul precipitațiilor va varia de la o regiune la alta, potrivit prognozei ANM.

Vremea în săptămâna 2–9 noiembrie 2026

În prima săptămână a intervalului analizat, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

Cantitățile de precipitații vor fi peste valorile obișnuite în regiunile sudice și estice, precum și local în cele vestice și centrale. În extremitatea de nord-vest a țării, regimul pluviometric va fi deficitar.

Prognoza meteo pentru săptămâna 9–16 noiembrie 2026

În intervalul 9–16 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor obișnuite.

Vremea în săptămâna 16–23 noiembrie 2026

În a treia săptămână analizată, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în jurul celor obișnuite pentru această perioadă. Sunt posibile însă ușoare abateri: un deficit în regiunile sudice și un excedent în cele nord-vestice.

Prognoza meteo pentru săptămâna 23–30 noiembrie 2026

În ultima săptămână a lunii noiembrie, mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Și cantitățile de precipitații vor fi în jurul valorilor normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.