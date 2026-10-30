Maximele pornesc de la 9...10 grade în Bucovina și ajung pe la 18 grade în zona Olteniei.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și în Bărăgan găsim vreme închisă. O să plouă slab, iar vântul devine destul de insistent. Temperaturile se opresc la 16 grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi neplăcută. Înnorările persistă, o să plouă, iar vântul suflă cu viteze de până la 45 de km/h. După prânz se vor înregistra în jur de 16 grade.

Cerul rămâne acoperit și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, dar pe-aici ploile apar pe suprafețe mai restrânse. Vântul are intensificări în zona montană înaltă, iar temperaturile mai cresc față de ieri și ajung la 15 grade.

Atmosferă mohorâtă găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. E posibil să picure trecător și în această regiune, iar termometrele vor indica 16...17 grade. Acum, dimineața, sunt condiții de ceață în zonele mai joase.

Nici în ținuturile vestice nu prea vedem soarele. S-ar putea să plouă puțin, mai ales la munte. Vântul nu pune probleme, iar la începutul zilei e posibil să apară ceața pe la câmpie. La amiază vor fi în jur de 16 grade.

În Transilvania înnorările persistă, iar ploile apar în special în zona montană. Pe crestele Carpaților Meridionali acestea se transformă în lapoviță și ninsoare. Tot la altitudini mari vântul are intensificări, iar maximele ating 17 grade în vestul provinciei.

În Oltenia urmează tot o zi mohorâtă, cu ploi în unele zone și temperaturi în creștere. În zona deluroasă va fi chiar mai cald decât ar trebui și se vor înregistra 18...19 grade.

Se înnorează și în sudul țării. Vin ceva ploi și în această regiune, iar la altitudini mari o să ningă sau o să cadă lapoviță. Se mai încălzește față de ziua trecută, iar maximele ajung la 16 grade în Dealurile Munteniei.

În București cerul rămâne acoperit și continuă să plouă. Se face puțin mai cald decât ieri, iar temperatura urcă până la 14 grade. La noapte mai vin ceva ploi și e posibil să se formeze ceață. Minima ajunge la 9 grade.

La munte găsim vreme închisă. Plouă slab în cea mai mare parte a zonei montane, iar pe crestele masivelor sudice apar precipitații sub toate formele. Vântul are intensificări la altitudini mari, pe unde vor fi rafale de 45 de km/h.