ANM a emis o avertizare de Cod galben de vânt, valabilă în peste trei sferturi din țară. Care sunt județele vizate | HARTĂ

ANM a emis atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile vineri în peste trei sferturi din ţară, iar apoi până sâmbătă dimineaţa în zone din 12 judeţe din Moldova, Transilvania şi Muntenia.

Conform prognozei de specialitate, vineri, între orele 10:00 - 21:00, va fi în vigoare primul Cod galben de vânt în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, vestul şi centrul Munteniei şi în Dobrogea, unde intensificările vor fi temporare, cu viteze de 50 - 70 km/h. De asemenea, în zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70 - 90 km/h, iar la peste 1.700 de metri altitudine rafalele vor ajunge la 90 - 120 km/h.

Meteorologii precizează că, pe durata acestei zile, vântul va sufla tare şi în restul ţării, cu viteze de 40 - 50 km/h.

ANM

Potrivit sursei citate, al doilea Cod galben de vânt va fi valabil în intervalul 24 octombrie, ora 21:00 - 25 octombrie, ora 10:00, în zone din Carpaţii Orientali şi din estul Carpaţilor Meridionali, unde viteza la rafală va fi de 70 - 80 km/h, în timp ce la altitudini de peste 1.700 de metri se vor încadra între 90 şi 120 km/h.

Judeţele vizate de acest Cod galben sunt: Suceava, Bacău, Iaşi, Neamţ, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Covasna şi Harghita.

