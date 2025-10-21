Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

21-10-2025 | 14:10
vremea de toamna
Toamna continuă cu variații importante: ploile vor fi mai frecvente la final de octombrie, iar primele zile din noiembrie vor aduce o răcire accentuată, urmată de o revenire la valori normale spre jumătatea lunii noiembrie.

A.C.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat pe meteoromania.ro estimările pentru perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025, realizate cu ajutorul Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Cum va fi vremea în toamna aceasta

Ultima parte a lunii octombrie și primele trei săptămâni din noiembrie vor aduce o alternanță între episoade reci și zile blânde, cu ploi abundente la final de octombrie, urmate de vreme stabilă și normală în noiembrie.

Finalul lunii octombrie va fi momentul cel mai rece și mai ploios din perioada analizată, în timp ce mijlocul lui noiembrie se anunță mai liniștit, fără fenomene extreme.

ANM precizează că fenomenele meteo de scurtă durată, precum furtunile sau ninsorile bruște, nu pot fi estimate cu acest tip de prognoză pe termen mediu.

permis de conducere
Schimbări importante la permisele de conducere, votate în Parlamentul European. Noile condiții care se aplică ”până în 2030”

Săptămâna 20 – 27 octombrie 2025: vreme apropiată de normal, dar ploioasă în vest și sud-vest

În Transilvania și Maramureș temperaturile pot fi cu până la 1°C sub media perioadei, în timp ce în restul regiunilor se vor menține la valori normale (10–12°C în zonele de câmpie).

Regimul pluviometric va fi excedentar în Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei, unde se pot acumula cantități mai mari de apă (10–15 mm în medie). În schimb, Moldova, Dobrogea și Muntenia se vor confrunta cu un deficit de precipitați

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025: răcire accentuată și ploi abundente în toată țara

Hărțile ANM arată o scădere generalizată a valorilor termice, cu abateri de -1,5°C până la -2,5°C sub mediile multianuale. Temperaturile maxime vor coborî frecvent sub 12°C, iar minimele pot ajunge la 2–4°C în depresiunile intramontane.

Regimul pluviometric va fi excedentar în întreaga țară, cu ploi mai însemnate cantitativ în Carpații Occidentali, vestul Transilvaniei și sudul Olteniei. În zona montană înaltă, sunt posibile ploi amestecate cu lapoviță și ninsoare.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025: temperaturi normale, dar cu ploi mai puține

Valorile se vor încadra în limitele normale pentru început de noiembrie, adică între 6 și 10°C în zonele de câmpie și mai scăzute în depresiuni.

Sudul și centrul țării (Oltenia, Muntenia, Transilvania) vor avea un deficit de precipitații, în timp ce vestul și nordul se vor apropia de mediile climatologice, cu ploi slabe și isolate.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025: vreme normală pentru mijlocul toamnei, ploi puține în nord-est

Hărțile ANM arată o distribuție uniformă a valorilor termice, între 6 și 8°C în zonele centrale și estice și până la 10°C în sudul țării. Temperaturile vor fi în general în jurul mediilor multianuale.

Cantitățile estimate de precipitații vor fi ușor deficitare în nord-estul țării (Moldova și nordul Dobrogei), dar normale în rest, cu 5–10 mm pe săptămână

