Finalul de octombrie vine cu vreme rece și ploi abundente în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Sfârșitul lunii octombrie vine cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite perioadei și cu precipitații abundente în toată țara, potrivit prognozei meteo pe patru săptămâni an ANM.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

- Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

- Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi sudvestice şi în general deficitar în restul teritoriului.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

- Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

- Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul şi centrul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

- Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile ţării.

- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor avea o tendinţă uşor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

