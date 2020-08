Zonele turistice mai puțin cunoscute din România, adevărate colțuri de Rai: „Aerul este ozonat, îi ferește de Covid”

Zonele turistice mai puțin cunoscute din țară s-au transformat acum în adevărate atracții.

În perioada aceasta, românii caută destinații de vacanță mai puțin aglomerate, unde se pot bucura de liniște și natură. În plus, în astfel de zone și prețurile sunt mai mici. Drumul Luanei, din județul Buzău, Ruinele Cetăților Dobrogene, Munții Măcinului, satele săsești din Transilvania sau zonele îndepărtate din Delta Dunării sunt doar o parte dintre locurile pe care pasionații de călătorii le recomandă acum celor care vor să-și petreacă anul acesta vacanțele în România.

Simona și Alex au călătorit în mai bine de 40 de țări, dar anul acesta s-au decis să-și petreacă toate vacanțele în țară. Sunt întotdeuna în căutarea locurilor izolate, mai puțin cunoscute.

Simona Stănescu și Alex Vrânceanu, travel bloggeri Lipa-lipa.ro: „Există, de exemplu, Drumul Luanei, care este un traseu prin munți, care ne poartă pe la chiliile săpate în stâncă, care sunt impresionante și când am fost acolo nu ne-am întâlnit cu nimeni. Dincolo de asta, Dobrogea înseamnă mult mai mult decât Litoralul. Noi ne-am luat nepoții și am explorat puțin cu ei. Am văzut ruinele cetăților Dobrogene. Ne-a plăcut foarte mult la Capul Doloșman, unde este cea mai înaltă faleză dintre coastele de la Marea Neagră.”

Cei care vor să se bucure de liniște și natură pot vizita acum și Amfiteatrul Transilvaniei sau satele săsești din zonă, iar pentru familiile cu copii sunt recomandate locurile pitorești, ca stâna de pe Muntele Ștefanu, de lângă Parâng. Un loc cunoscut în mod special pentru mâncare specifică zonei.

Mărioara Babu, patroana stânei: „E perioada asta mai critică. Sper să ieșim cu bine și să știe toată lumea că, aici, la munte, aerul asta ozonat, o să-i ferească de Covid. E verificată de mine.”

În perioada aceasta sunt și pachete de cazare la prețuri reduse, de tip „last minute", în special pentru locurile deschise recent.

Mihaela Popa, travel bloger worldtravelbug.com: „Au început să apară tot felul de locuri speciale, căsuțe în copaci, glamping sub cerul liber. Fiecare încearcă să aducă ceva nou, ceva special. Eu am atât de multe pe listă în momentul ăsta, că aș putea să stau un an fără să ies din țară.”

Potrivit unui studiu recent, românii sunt acum în căutarea unor proprietăți cu condiții flexibile de rezervare, care permit schimbarea datei călătoriei sau chiar anularea rezervarii fără costuri.