Săptămâna începe sub presiunea unui aspect conflictual între Jupiter din Rac și Soarele din Berbec. Această conjunctură declanșează o contradicție între ambiția de a promova rapid și necesitatea de a menține stabilitatea.

Dinamica săptămânii cere o reevaluare a strategiilor profesionale, fiind esențială evitarea oricăror decizii impulsive dintr-un exces de orgoliu.

Spre jumătatea săptămânii, aspectul de susținere dintre Marte și Uranus deblochează proiectele care stagnau. Registrul astral favorizează aplicarea unor metode de lucru inovatoare, instrumente ideale pentru a rezolva eventualele blocaje administrative sau birocratice apărute.

Ziua de 10 aprilie este marcată de intrarea lui Marte în Berbec, care aduce determinare și o productivitate remarcabilă, reușita fiind garantată nativilor care preiau inițiativa și-și demonstrează curajul și abilitățile.

Patru zodii care resimt transformări majore în sectorul carierei

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec săptămâna debutează cu o contradicție între obiectivele din carieră și îndatoririle din planul familial. Tensiunea dintre Soare și Jupiter impune o reevaluare a direcției profesionale, fiind esențial pentru nativi să nu forțeze obținerea unui statut prin acțiuni pripite și să evite inițiativele profesionale dictate doar de orgoliu.

Registrul astrologic se ameliorează în partea a doua a săptămânii, când aspectul armonios dintre Marte și Uranus, planeta imprevizibilului, le oferă o cale de ieșire. Berbecii pot primi informații importante, utile, care pot debloca un proiect profesional complex tinut pe loc mai mult timp.

Intrarea lui Marte în Berbec, pe 10 aprilie, le aduce multă determinare, energie care se răsfrânge și-n sectorul muncii. Berbeci vor fi extrem de activi și lansează inițiative profesionale de impact.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac săptămâna debutează sub semnul unor exigențe majore în carieră.

Astfel, aspectul tensionat dintre Jupiter din casa personalității și Soarele din casa carierei scoate la suprafață o discrepanță clară între planurile de evoluție și cerințele superiorilor. Această conjunctură îi obligă pe Raci să renunțe la așteptările nerealiste și să definească o agendă de lucru riguroasă, bazată pe priorități.

Atmosfera se poate detensiona în partea a doua a săptămânii, când un aspect pozitiv susținut de Marte le facilitează un ajutor din partea colegilor sau a persoanelor cu care desfășoară activități. De asemenea, nativii pot primi o ofertă de colaborare care le poate garanta un avantaj în parcursul profesional.

Tranzitul lui Marte în Berbec, din 10 aprilie, imprimă un ritm alert în carieră, iar nativii se vor regăsi într-o competiție directă pentru o pozitie de conducere, fiind provocați să ia decizii sub presiune și să preia atribuții importante.

Finalul săptămânii le transformă radical perspectiva asupra carierei. De acum, orice efort depus la serviciu trebuie să capete o semnificație. Racii vor viza un rol prin care să își poată motiva echipa și să lase o amprentă valoroasă în domeniul în care lucrează.

Balanță / Ascendent în Balanță

Săptămâna le aduce nativilor Balanță o etapă decisivă în sfera colaborărilor și asocierilor.

Astfel, aspectul tensionat dintre Soarele din casa parteneriatelor și Jupiter din zona carierei declanșează un conflict major de interese. Apare o contradicție evidentă între pretențiile asociaților și obiectivele nativilor. Este necesar să medieze această situație cu rigoare și să nu facă promisiuni profesionale doar pentru a menține un parteneriat.

Contextul astral se schimbă în partea a doua a săptămânii, când aspectul de susținere dintre Uranus, planeta imprevizibilului, și Marte din sectorul muncii aduce o rezolvare neașteptată. O criză apărută brusc în rutina zilnică este depășită într-un mod inedit.

Intrarea lui Marte în Berbec, din 10 aprilie, în sectorul asocierilor și parteneriatelor modifică dinamica relațiilor profesionale. Nativii Balanță renunță la atitudinea conciliantă, devenind extrem de direcți și asertivi în negocieri. Vor impune reguli stricte, preluând inițiativa în orice colaborare.

Finalul perioadei, dominat de conjuncția dintre Marte și Neptun, din zona muncii, impune o schimbare de optică. Ducerea la îndeplinire a sarcinilor devine imposibilă fără o motivație. Pentru a fi eficienți și implicați, nativii au nevoie ca activitatea să capete un sens și să rezoneze profund cu idealurile lor profesionale.

Scorpion /Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion săptămâna se remarcă printr-o restructurare fundamentală a mediului profesional și o eficientizare a rutinei zilnice.

La începutul săptămânii, discrepanța dintre viziunile de viitor și sarcinile de muncă impune o administrare riguroasă a programului de lucru. Totodată, contextul astral cere delimitarea clară a îndatoririlor de serviciu, o măsură obligatorie pentru a preveni o eventuală epuizare profesională.

În partea a doua a săptămânii, sub influența armonioasă dintre Uranus și Marte pot să apară oferte de colaborare neașteptate, fiind o perioadă potrivită pentru perfectarea unor acorduri strategice, inițiative capabile să transforme metodele de lucru de până acum.

Prezența lui Marte, guvernatorul nativilor, din 10 aprilie, în Berbec, aduce energie și determinare în sectorul muncii, unde Scorpionii vor demonstra o productivitate excepțională, intervenind cu fermitate și autoritate pentru a gestiona unele momente de criză.

Finalul săptămânii le aduce revelații Scorpionilor care au nevoie de o motivație superioară și care aleg să se implice în proiecte în care cred cu tărie.