La ce să fim atenți ca să nu ajungem cu un dulap plin, dar cu haine nepurtate, a explicat Ruxandra Vintescu, consultant vestimentar, invitata Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

Ruxandra Vintescu: „Mi-aș dori să aplicăm toți regula adaug un produs, scot un produs din garderoba noastră. Adică ce înseamnă asta? Atunci când mă hotărăsc să cumpăr un nou sacou, mă gândesc ce alt sacou poate pleca din garderoba mea ca să-i facă loc celui nou sau nu neapărat aceeași tipologie de produs, dar efectiv să creăm un rulaj, să nu mai ajungem să umplem dressing-urile și să fie pline și să nu mai știm produsele pe care le avem, că sunt toate acolo, împinse, ascunse”.

În plus, atunci când vedem reduceri, tindem să cumpărăm mai mult. La ce să fim totusi atenți:

Ruxandra Vintescu: „Perioada de reduceri este cel mai mare dușman atunci când vine vorba despre zona aceasta financiară, pentru că da, vezi prețul tăiat la jumătate și te convinge, spui că e super afacere, trebuie să iau. Degeaba cumperi 3-4 piese cu 100 lei-150 lei dacă tu ulterior, nu le vei purta și nu le vei integra în ținute. Practic, acolo nu e nicio afacere, este doar pierdere”.

Un dulap dezordonat poate deveni o problemă pentru bugetul nostru

Pe de altă parte, și un dulap dezordonat ne poate face să cumpărăm și mai multe haine.

„Contează extraordinar de mult. Dacă noi nu avem o viziune clară asupra produselor pe care le avem, atunci este foarte greu. (…) Tu poți avea undeva aruncați în spate o pereche de pantaloni de care poate ai și uitat și atunci riști să ajungi la mall să cumperi fix același produs. Așa că recomand să avem o viziune cât mai clară asupra dulapului, dressing-ului sau unde ne ținem hainele. Eu recomand așezatul pe culori. Știu că tindem să punem cămăși la cămăși, bluze la bluze, pantaloni la pantaloni, dar nu e întotdeauna eficient”, a mai spus Ruxandra Vintescu.

Iată câteva reguli pentru o garderbă coerentă, fără cheltuieli mari

Ruxandra Vintescu: „Prima regulă este clar analiza asupra produsului. Ne gândim câte ținute putem face cu un produs și dacă numărul este unul mic, mai bine nu cumpărăm. Aș îndrăzni și să spun să nu cumpărăm la reduceri. Dacă știm că suntem persoane care se lasă ușor pradă frumuseților de la mall, atunci recomand să facem shopping online. Ne pregătim coșurile, dar le mai lăsăm acolo să stea puțin”.

