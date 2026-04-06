Însoţit de mama sa Neli Lucescu şi de fiul său Matei, Răzvan Lucescu a intrat în spital cu puţin înainte de miezul nopţii. Cei trei au părăsit unitatea după câteva minute.

„E o situaţie grea. Vă rog mult, încercaţi să respectaţi acest moment. Sunt cei de la spital, care ştiu cel mai bine să vă explice. Dau comunicate atunci când este nevoie şi când simt că e momentul. Înţelegeţi asta. Nu e simplu deloc”, a spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu a revenit în România, duminică seară, imediat după meciul din Grecia al echipei PAOK.

„Ce aş putea să vorbesc? E o situaţie grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de la acolo, la spital, care vă vor da toate informaţiile. Eu oricum nu ştiu să vă explic acum", a spus Răzvan Lucescu la aeroport, după sosirea în ţară.

Cu Răzvan Lucescu pe bancă, formaţia PAOK Salonic, a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Panathinaikos, într-un meci din prima etapă a play-off-ului din Grecia.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că Mircea Lucescu este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.