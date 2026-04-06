Zilnic prin oraș trec aproape 5.000 de mașini de mare tonaj.

Ultimele imagini filmate cu o porţiune din zidul vechii cetăți din Sighișoara, care au peste 700 de ani, arată cum s-au surpat pe o lungime de doi metri. Zidul face parte din sistemul de apărare medievală și a fost construit în secolul 14.

Nicolae Teșculă, istoric: „Sunt 9 turnuri de apărare și tronsoanele de ziduri care în evul mediu erau folosite pentru apărarea cetății împotriva invadatorilor. În prezent, sunt trei tronsoane de ziduri aflate în lucru pe fonduri europene."

Zidurile se deteriorează, pe lângă uzura timpului, şi din cauza traficului intens de mașini de mare tonaj.

Un studiu de specialitate arată cifre îngrijorătoare. În medie, sub poalele cetății circulă zilnic 5.000 de vehicule grele, iar trepidațiile duc la apariția unor fisuri în zidurile vechi.

Localnică: "Sunt trepidații permanente de mașini cu gabaritul încărcat."

Din nefericire, din cauza trepidațiilor, și alte porțiuni din zid riscă să se prăbușească.

Bogdan Burghelea, administrator public Primăria Sighișoara: "Dealul cetății are niște particularități, stratul de sol, sau stratul solid, este relativ subțire."

Pentru că lucrările de consolidare să aibă efect pe termen lung, este nevoie și de o centură ocolitoare.