Este vorba despre Split, cel mai mare oraș din regiunea Dalmația a Croației, situat pe țărmul estic al Mării Adriatice, scrie The Travel.

Primarul orașului Split, Tomislav Šuta, a anunțat că vânzarea de alcool va fi interzisă în supermarketuri, magazine specializate și alte unități comerciale din zonele desemnate ale orașului, între orele 20:00 și 06:00.

Măsura vine ca reacție la problemele persistente din zonele turistice din jurul centrului, legate de comportamentul în stare de ebrietate, în special în rândul vizitatorilor străini — inclusiv americani.

O înăsprire a regulilor deja existente

Noua interdicție nu este o premieră pentru Split, ci reprezintă o înăsprire a restricțiilor deja în vigoare. Autoritățile impun limite mai stricte pentru a sprijini legislația locală existentă.

Turiștii care plănuiesc o vacanță în Split sunt sfătuiți să se informeze în prealabil, pentru a ști cum pot consuma alcool în mod responsabil în această destinație tot mai populară.

Interdicția vizează în special zonele considerate problematice, în încercarea de a limita ceea ce primarul a descris drept scene „inacceptabile” de intoxicație în spațiul public. Măsura nu interzice complet consumul de alcool, ci îl restricționează.

Centrul orașului a fost identificat ca zonă sensibilă, din cauza numărului mare de cluburi, baruri și magazine deschise non-stop, care vând alcool pentru consum pe stradă.

„Tocmai aici apar situații care afectează siguranța și calitatea vieții locatarilor”, a explicat primarul Šuta.

Ce rămâne permis pentru turiști

Potrivit autorităților, restricțiile se aplică magazinelor alimentare și celor de băuturi alcoolice, dar nu și cluburilor sau restaurantelor. Astfel, vizitatorii vor putea în continuare să consume alcool după ora 20:00, însă doar în locații autorizate.

Pe scurt, turiștii nu vor mai putea cumpăra alcool din magazine seara, dar vor putea comanda și consuma băuturi în restaurante și cluburi.

Reprezentanții industriei turistice au salutat decizia.

„În anii trecuți, Split a încurajat într-o anumită măsură imaginea de destinație de petrecere. Acum, turismul croat își schimbă direcția și pune accent pe patrimoniul cultural, frumusețea naturală și un mediu prietenos pentru familii”, a declarat Darijo Šarić, directorul unei agenții.

El a subliniat că măsurile nu sunt menite să oprească distracția, ci să încurajeze consumul responsabil și să mențină siguranța tuturor.

Restricții și în trecut

Orașul nu este la prima măsură de acest tip. Autoritățile au mai impus reguli privind consumul de alcool și zonele în care acesta este permis, iar turiștii au fost direct vizați de aceste reglementări.

Split interzice deja consumul de alcool în spațiile publice, în afara barurilor și restaurantelor, în anumite zone.

În 2023, Consiliul Local a adoptat o Lege a ordinii publice care a introdus amenzi pentru consumul de alcool în spații publice din Orașul Vechi, sit protejat UNESCO, unde turiștii obișnuiau să iasă cu băuturi în mână și să provoace tulburări.

Acea lege a redirecționat petrecăreții către cheiul Matejuška, o zonă cunoscută pentru socializare. Noua restricție adaugă limite suplimentare și încurajează vizitatorii să rămână în interiorul localurilor autorizate, evitând petrecerile pe străzi.