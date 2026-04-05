Donald Trump, ultimatum agresiv, cu limbaj vulgar, la adresa Iranului: „Deschideți naibii strâmtoarea, ticăloșilor nebuni”

Președintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment la adresa Iranului, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, în care a folosit un limbaj vulgar referitor la situația din Strâmtoarea Ormuz.

Într-o postare ulterioară pe Truth Social, președintele Donald Trump a folosit un limbaj vulgar într-o postare pe rețelele sociale pentru a cere Iranului să permită trecerea navelor prin Strâmtoarea Hormuz.

El a anunțat că marți va fi „ziua centralelor electrice și a podurilor, toate la un loc, în Iran” – probabil o referire la amenințările sale de a distruge infrastructura iraniană.

„Deschideți naibii strâmtoarea, ticăloșilor nebuni, sau veți trăi în Iad (Open the F***in' Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell - n. trad.) – AVEȚI GRIJĂ! Slavă lui Allah. Președintele DONALD J. TRUMP”, a fost mesajul pe care el l-a postat pe Truth Social, potrivit Sky News.

Iranienii au vorbit mult despre ultimatumul şi ameninţările lui Trump încă de la primul avertisment al preşedintelui SUA, acum puţin peste o săptămână, anunţă Al Jazeera, citată de News.ro. 

Aceştia spun că sunt pregătiţi pentru orice ameninţă SUA. Au văzut deja unele dintre acestea, inclusiv atacuri asupra instalaţiilor lor energetice în ultimele zile, aşa că spun că o parte din ceea ce ameninţă el a fost deja în curs de desfăşurare.

Şi spun, de asemenea, că au mijloacele şi capacitatea de a riposta dacă aceste ameninţări sunt puse în aplicare. Iranul ameninţă că va ataca aceleaşi instalaţii din regiune, în special Israelul.

Deci, aceasta este, în esenţă, ideea care este reiterată aici iar şi iar. Se spune că Iranul a dovedit că are capacităţile necesare, contrar a ceea ce spun SUA, şi că încă mai poate riposta; încă poate provoca durere duşmanilor săi şi îşi poate apăra ţara.

