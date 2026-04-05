Pe de altă parte, pilotul avionului F-15 doborât, vineri, în Iran, a fost recuperat în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică în viaţă de forțele speciale americane.

Imagini au fost surprinse în timpul operațiunii de salvare a pilotului american din Iran. Aviația SUA a făcut uz de tot arsenalul pentru a-i ține la distanță pe militarii iranieni care încercau să captureze pilotul. Într-un final, bărbatul a fost salvat și repatriat. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Donald Trump.

„Acest viteaz luptător se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, vânat de dușmanii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră. (...) La ordinul meu, Armata SUA a trimis zeci de aeronave, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera. A suferit răni, dar se va face bine”, a scris Trump pe rețeaua lui socială.

Operațiunea de salvare a pilotului a implicat eforturi logistice uriașe. Din informațiile apărute până acum, americanii au aterizat cu două avioane de transport și două elicoptere de luptă la aproximativ 5 kilometri de locul unde era ascuns pilotul doborât.

Alte sute de soldați din forțele speciale, zeci de avioane și elicoptere au participat la căutările propriu-zise.

Au existat și ciocniri cu militarii iranieni, dar și informații potrivit cărora americanii au tras asupra oricui se apropia de zona în care s-ar fi aflat pilotul.

Potrivit SUA, nu au existat victime americane. Dar, după salvare, cele două avioane de transport americane au rămas înțepenite în nisip, pe pista improvizată. Comandanții operațiunii au trimis trei avioane noi pentru a evacua toate forțele și au distrus cele două aparate blocate pentru a nu cădea în mâinile iranienilor. Imagini de la fața locului arată, însă, că printre aparatele distruse au fost și câteva elicoptere.

Cedric Leighton, expert militar: „Asta e cu adevărat una dintre cele mai dificile misiuni pe care le poate executa orice armată și devine de două ori mai dificilă atunci când te afli într-o situație în care există posibilitatea focului inamic, când oamenii te caută și nu au niciun gând bun față de tine”.

Iranienii spun, totuși, că ei au distrus avioanele și elicopterele americane.

Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al Sediului Central Khatam al-Anbiya: „Așa-numita operațiune de salvare a armatei americane, planificată sub forma unei operațiuni de înșelăciune și retragere rapidă sub pretextul salvării pilotului unui avion doborât, la un aerodrom abandonat în sudul Isfahanului, s-a încheiat cu un eșec total. Două aeronave militare de transport C-130 și două elicoptere Black Hawk ale armatei americane au fost distruse”.

Între timp, Statele Unite și Israelul au intensificat bombardamentele asupra Iranului. Într-unul dintre atacuri, potrivit lui Trump, au murit peste 10 lideri religioși de rang înalt.

Nici Iranul nu s-a lăsat mai prejos. În ultimele 24 de ore a atacat mai multe instalații petroliere și rafinării din Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit.

Iar președintele Trump a dat un nou avertisment Iranului, cerând în termeni categorici redeschiderea Strâmtorii Ormuz în orele următoare.

„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate la un loc, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideți nenorocita de strâmtoare, nebunilor, sau veți trăi în Iad! Fiți atenți!”, a scris președintele american pe Truth Social.

Pe de altă parte, Israelul continuă campania aeriană asupra Libanului. În ultimele ore, mai multe ținte au fost lovite în Beirut și în alte orașe libaneze.