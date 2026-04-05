De partea cealaltă, Statele Unite au prezentat operaţiunea ca un succes, preşedintele Donald Trump declarând că ofiţerul a fost salvat în siguranţă.

"Aşa-numita operaţiune de salvare americană, planificată ca o misiune de exfiltrare de pe un aeroport abandonat din sudul Isfahanului (...), a fost complet dejucată", a afirmat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului forţelor armate iraniene, Khatam Al-Anbiya.

El nu a negat salvarea pilotului şi nici nu a oferit alte detalii. Într-o înregistrare video difuzată la televiziunea de stat, el a susţinut că două elicoptere americane Black Hawk şi două avioane de transport militar C-130 au fost distruse.

Anterior, armata raportase trei aeronave americane lovite în sudul oraşului Isfahan.

Donald Trump s-a angajat într-o "retorică goală şi a creat o diversiune, în timp ce realitatea de la faţa locului demonstrează poziţia superioară a puternicelor forţe armate iraniene", a declarat Ebrahim Zolfaghari. Mass-media de stat au difuzat imagini cu resturi carbonizate împrăştiate într-o zonă deşertică, din care se ridica încă fum.Încă de vineri, instituţiile de presă au arătat imagini cu locuitori, unii înarmaţi, căutându-l pe pilotul american după ce autorităţile au oferit o recompensă.

Teheranul şi presa americană au susţinut că aeronava sa, un bombardier de vânătoare F-15E, a fost doborâtă, o afirmaţie pe care Washingtonul nu a confirmat-o. Agenţia de ştiri Tasnim, la rândul său, a relatat că atacurile aeriene efectuate în timpul operaţiunii de salvare au ucis cinci persoane în sud-vestul Iranului, fără a preciza dacă este vorba de civili sau militari.