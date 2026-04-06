Momentul nu va fi lipsit de emoții, având în vedere că NASA estimează că va pierde temporar semnalul cu astronauții, pe măsură ce aceștia vor trece prin spatele Lunii.

În zborul lor de aproximativ șase ore pe lângă Lună, astronauții vor avea parte de priveliști care erau imposibil de obținut în misiunile precedente din programul Apollo.

Unul dintre cele mai așteptate momente este și eclipsa totală de Soare, pe care echipajul Artemis II o va surprinde în imagini. Dar dincolo de fotografiile care au surprins deja o planetă întreagă, misiunea rămâne una extrem de complexă.

Jared Isaacman, administrator NASA: „Misiunea este esențială pentru multe dintre lucrurile pe care le facem la NASA. Treaba noastră aici este să încercăm să dezlegăm secretele universului, iar una dintre cele mai importante întrebări pe care ni le punem este: suntem singuri? Un aspect determinant pentru eforturile noastre științifice, de explorare, chiar și pentru construirea unei baze la Polul Sud al Lunii, la un moment dat, unde vom putea încorpora telescoape care ne vor ajuta să continuăm această mare căutare.”

Survolul lunar va fi transmis în direct, cu excepția celor 41 de minute în care comunicațiile vor fi întrerupte. Capsula Orion se va afla atunci în spatele satelitului natural și nu va mai putea să comunice cu Pământul.

Jared Isaacman, administrator NASA: „Aș spune că pană de comunicație nu este chiar un moment extrem de tensionat pentru noi. De fapt, este destul de obișnuit să existe astfel de întreruperi. De altfel, cred că în cea mai recentă misiune a mea în spațiu am avut aproape 24 de ore în care capacitatea de comunicare a fost limitată. Deci, nu aceasta este principala zonă de preocupare. Aș spune că ne concentrăm mai mult pe ecosistem, sistemul de susținere a vieții al navei spațiale.”

Însă, până atunci, lumea întreagă poate vedea de la distanță viața astronauților în spațiu. De la problemele legate de e-mailuri până la cele ale toaletei, toate au stârnit dezbateri aprinse printre fanii care urmăresc cu mare atenție misiunea Artemis.

Judd Frieling, director de zbor: „În cursul nopții, am încercat să ventilăm rezervorul de ape uzate conectat la toaletă. Am întâmpinat probleme din cauza unui blocaj suspect, probabil cauzat de gheață. Așadar, am îndrumat echipajul să folosească pe parcursul nopții dispozitivele pliabile de urgență pentru urină, la fel ca în prima zi de zbor.”

O variantă a toaletei de pe Artemis II a fost testată pe Stația Spațială Internațională, în urmă cu câțiva ani. Așa că problemele nu i-au luat prin surprindere pe specialiști.

Debbie Korth, manager adjunct, programul „Orion”: „Cred că toaletele spațiale și băile sunt ceva ce poate fi înțeles de toată lumea. Le folosim în zbor pentru prima dată; Apollo nu avea acest tip de tehnologie la bord. Deci reprezintă întotdeauna o provocare. Pe Stația Spațială există în continuare probleme cu toaletele. E pur și simplu un lucru foarte complicat de realizat.”

John Honeycutt, șeful echipei de management al zborului: „E un pic ca un camping în spațiu, dar campingul devine un pic mai anevoios când toaleta nu funcționează la capacitate deplină. Dar sunt bine și s-au antrenat să gestioneze situația.”

În cadrul acestui zbor de testare, astronauții au misiunea de a se asigura că totul este în ordine pentru a le permite altor echipaje să se întoarcă pe suprafața Lunii în următorii ani.

Scopul este de a înființa acolo o bază lunară și de a pregăti mult discutatele misiuni către planeta Marte.