Cum putem arăta bine fără să dezechilibrăm bugetul a explicat Ruxandra Vintescu, consultant financiar, la emisiunea iBani moderată de Ștefana Todică.

Cum ajungem să zicem “n-am cu ce sa ma îmbrac”, desi dulapul este plin cu haine?

Ruxandra Vintescu: „Pentru că nu cumpărăm produsele coerent. Devenim câteodată și victime ale trendurilor. Vedem pe internet sau efectiv în magazine și spunem că trebuie musai bluza asta, dar tu nu te gândești dacă ulterior acea bluză se poate integra în dulapul tău. Și așa ajungem să avem foarte multe piese pe care nu le putem combina între ele. Deci, real vorbind, chiar nu avem cu ce să ne îmbrăcăm. “

Garderoba capsulă

De exemplu, o garderobă capsulă ne poate ușura viața. Putem avea astfel un dulap mai aerisit, dar și multe ținute.

„Dacă vrem să ne raportăm la ceea ce avem în dulap, clar trebuie să identificăm care sunt produsele care merg între ele. O să-ți explic puțin care este conceptul de garderobă capsulă. Ne referim la un număr limitat de produse, adică patru bluze, patru perechi de pantaloni, patru jachete, patru fuste și așa mai departe, dar produse care se potrivesc toate între ele și asta ne permite să facem un rulaj și practic să obținem un număr foarte mare deținute din puține produse. Ar fi bine să avem produse mai simple, culori care să meargă între ele, adică stabilim o paletă cromatică”.

În plus, atunci când vrem să cumpărăm ceva nou, ar trebui să ne gândim și la ce avem deja acasă, a explicat Ruxandra Vintescu:

„În momentul în care ne hotărâm să cumpărăm un produs, trebuie să ne gândim dacă putem face măcar cinci ținute cu acel produs. Dacă răspunsul este nu, ori o să ajungem să nu purtăm produsul, ori dacă nu, va trebui să cumpărăm alte produse pentru a putea integra acel produs în garderobă. Poate părea că facem un super deal, că e ceva la reducere, dar dacă tu cumperi trei produse a câte 200 lei și practic nu le porți niciodată, pierderea e de 600 lei. Nu ai făcut nicio afacere”.

Astfel, putem avea ținute care arată bine, chiar și cu bani puțini.

Ruxandra Vintescu: „Eu cred că atâta timp cât există un discernământ și o coerență și am înțeles ce ne avantajează, ce nu ne avantajează real vorbim putem să achiziționăm mai te-urile și din second hand, să arătăm bine. Acum există și foarte multe platforme unde se face revânzare de produse, adică ceea ce eu nu mai port astăzi vând către altcineva. Deci clar există variante de arăta bine cu bani puțini și și magazinele din mall sunt destul de ofertante sau cele online care chiar dacă au prețuri mai mici, produsele arată bine, sunt dintr-o compozitie bună, sunt în regulă”.