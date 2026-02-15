Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi
Un oraș mai puțin popular din Franța este considerat o bijuterie ascunsă. Destinație spectaculoasă, departe de aglomerație

Nancy, oraș francez adesea ignorat de turiști, este precum o bijuterie ascunsă: fațade baroce, porți aurii și străzi fermecătoare care fac fiecare vizită memorabilă. O destinație spectaculoasă de explorat.

Mulți călători își planifică vacanțele și escapadele de weekend. Dacă itinerariul tău include Paris sau Versailles, o fotografă de călătorii recomandă să iei în considerare un oraș francez mai puțin cunoscut, dar spectaculos: Nancy.

Fotografa de călătorii Sinah, care împărtășește aventurile sale cu peste 73.000 de urmăritori pe Instagram, a promovat Nancy într-un reel recent. Videoclipul a surprins imagini pitorești din oraș, inclusiv Place Stanislas, Musée des Beaux-Arts de Nancy și Basilique Saint-Epvre, cu mesajul: „Toată lumea vorbește despre Paris și Versailles. Dar nimeni nu vorbește despre…”, relatează Express.

Farmecul discret al orașului Nancy

În legenda postării, Sinah a descris orașul drept „cel mai subestimat oraș din Franța de care probabil nu ai auzit niciodată. Nancy este unul dintre acele orașe franceze care îți taie respirația în liniște. Fațade baroce, porți aurii, detalii art nouveau și cafenele pe Place Stanislas care strălucesc noaptea: nu cere atenție, pur și simplu este frumos fără efort.”

Fotografa a adăugat: „Pentru mine a fost un loc de plimbare, nu de grabă, descoperind străduțe pastelate, patiserii locale și acel farmec cald de oraș mic care te face să vrei să rămâi mai mult.”

Nancy cucerește inimile turiștilor online

Postarea a strâns peste 30.000 de aprecieri. „Nancy este atât de fermecător!”„Locuiesc în Nancy, este atât de frumos!”„Oh, pare un oraș foarte frumos! Mi-ar plăcea să-l vizitez într-o zi.”- au fost doar cîteva dintre comentarii.

Tarifele hoteliere în Nancy variază între 75 și 114 lire pe noapte, în funcție de categoria hotelului și sezon. August este de obicei cea mai ieftină lună, cu tarife medii de aproximativ 92 de lire pe noapte, în timp ce septembrie înregistrează cele mai mari prețuri, ajungând la aproximativ 112 lire pe noapte.

Nancy se conturează astfel ca o destinație perfectă pentru cei care caută un oraș francez fermecător, relaxant și încă puțin explorat, ideal pentru vacanțe de neuitat în 2026.

Sursa: Express

