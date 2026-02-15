Un oraș mai puțin popular din Franța este considerat o bijuterie ascunsă. Destinație spectaculoasă, departe de aglomerație

Mulți călători își planifică vacanțele și escapadele de weekend. Dacă itinerariul tău include Paris sau Versailles, o fotografă de călătorii recomandă să iei în considerare un oraș francez mai puțin cunoscut, dar spectaculos: Nancy.

Fotografa de călătorii Sinah, care împărtășește aventurile sale cu peste 73.000 de urmăritori pe Instagram, a promovat Nancy într-un reel recent. Videoclipul a surprins imagini pitorești din oraș, inclusiv Place Stanislas, Musée des Beaux-Arts de Nancy și Basilique Saint-Epvre, cu mesajul: „Toată lumea vorbește despre Paris și Versailles. Dar nimeni nu vorbește despre…”, relatează Express.

Farmecul discret al orașului Nancy

În legenda postării, Sinah a descris orașul drept „cel mai subestimat oraș din Franța de care probabil nu ai auzit niciodată. Nancy este unul dintre acele orașe franceze care îți taie respirația în liniște. Fațade baroce, porți aurii, detalii art nouveau și cafenele pe Place Stanislas care strălucesc noaptea: nu cere atenție, pur și simplu este frumos fără efort.”