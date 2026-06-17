Giethoorn, situat în nord-estul țării, are doar 2.800 de locuitori, iar lipsa totală a drumurilor în centrul său îl face dificil de explorat pentru cei neobișnuiți cu deplasarea cu bicicleta sau cu barca, potrivit Express.

Cei care ajung în sat, aflat la doar două ore de Amsterdam cu trenul, rareori regretă vizita. Giethoorn este una dintre cele mai pitorești și fermecătoare destinații, unde ritmul vieții pare să încetinească semnificativ. Absența mașinilor reduce zgomotul și agitația aproape la minimum, notează Mirror.

În loc să se grăbească, localnicii își petrec zilele plimbându-se pe lângă canale, trecând pe lângă căsuțe cu acoperiș de stuf și oprindu-se din când în când pentru a admira câte o lalea.

Rețeaua impresionantă de canale săpate manual i-a adus satului porecla de „Veneția Olandei”, locuitorii folosind în egală măsură bărcile pentru transport, cumpărături și vizite la vecini, asemenea celor din „Regina Adriaticii”.

Zona pe care o văd majoritatea turiștilor este formată chiar din aceste canale, care împart localitatea în numeroase mici insule conectate prin 176 de poduri. Deși este mic atât ca suprafață, cât și ca populație, Giethoorn are o importanță semnificativă în turismul olandez.

Aproximativ un milion de turiști îl vizitează anual, ceea ce înseamnă 357 de vizitatori pentru fiecare locuitor. Mulți localnici sunt mândri că satul lor a fost inclus în ediția mondială a jocului Monopoly.

Victimă a propriei frumuseți

La fel ca Veneția, Giethoorn a devenit într-o oarecare măsură o victimă a propriei popularități. Afluxul uriaș de turiști face deplasarea dificilă în sezonul de vară și reduce temporar liniștea și farmecul care îl definesc.

Pentru cei deranjați de aglomerație și zgomot, Giethoorn ar putea să nu fie o destinație potrivită.

În timpul verii, bărcile turistice zgomotoase sunt frecvente pe canale, iar aleile devin aglomerate cu vizitatori în căutarea fotografiei perfecte.

Totuși, datorită farmecului său aparte, Giethoorn a fost inclus anterior de Travel + Leisure în topul celor mai pitorești 23 de orașe din lume.