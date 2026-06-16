La vama Evzoni, dintre Grecia și Macedonia de Nord, cozile se întind pe kilometri întregi, iar timpul de așteptare poate ajunge la câteva ore.

Cei mai afectați sunt turiștii din Serbia, Macedonia de Nord, Kosovo și Muntenegru, care pornesc la drum încă din zori pentru a evita aglomerația. Chiar și așa, mulți ajung să petreacă ore întregi la frontieră.

Noul sistem biometric a mărit timpul controalelor

Potrivit publicației Kathimerini, situația s-a agravat după introducerea Sistemului de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES), care a început să funcționeze în Grecia la 10 aprilie.

Noul sistem înlocuiește ștampilele din pașaport cu verificări biometrice bazate pe fotografii faciale și amprente digitale pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

La punctul de frontieră Evzoni, durata unui control a crescut de la aproximativ 20-30 de secunde la două-trei minute pentru fiecare persoană. În condițiile în care mii de turiști tranzitează zilnic frontiera, întârzierile s-au acumulat rapid.

O turistă din Serbia, care vizitează Grecia de aproape 40 de ani, a declarat că nu a mai întâlnit niciodată o astfel de situație. Ea spune că mulți dintre conaționalii săi sunt nemulțumiți de noile proceduri și consideră că acestea îi dezavantajează pe cetățenii din afara Uniunii Europene.

Autoritățile suspendă temporar verificările la orele de vârf

În fața cozilor uriașe, autoritățile elene au fost nevoite să ia măsuri de urgență. Potrivit informațiilor obținute de Kathimerini, verificările biometrice sunt suspendate temporar în perioadele de trafic intens, iar turiștii sunt verificați doar pe baza pașaportului, ca înainte de introducerea sistemului.

Ministerul de Interne al Greciei a confirmat că această practică este folosită constant atunci când numărul vehiculelor și autocarelor crește foarte mult.

În paralel, autoritățile încearcă să amenajeze noi puncte de control la Evzoni și Kipoi și analizează inclusiv transformarea unor instalații existente în benzi suplimentare pentru automobile.

Criticii măsurilor spun însă că problemele sunt mult mai profunde. Reprezentanții polițiștilor susțin că punctul de frontieră Evzoni nu dispune de spațiul necesar pentru extindere și că infrastructura nu a fost modernizată la timp pentru a face față noilor cerințe.

Mai mult, au fost raportate și probleme tehnice. Potrivit acestora, sistemul biometric s-a blocat de mai multe ori, uneori chiar și pentru perioade de aproximativ o oră.

Industria turismului se teme că Grecia va pierde vizitatori

Reprezentanții industriei turistice avertizează că întârzierile de la frontieră riscă să afecteze serios sezonul estival.

Punctele de trecere Evzoni și Kipoi sunt esențiale pentru turismul din nordul Greciei. Datele oficiale arată că aproximativ 12 milioane de persoane au intrat în Grecia pe cale rutieră în 2024.

Hotelierii din Halkidiki și Pieria spun că turiștii din Balcani reprezintă o categorie extrem de importantă pentru economia locală și avertizează că mulți ar putea alege destinații alternative precum Albania sau Egiptul, unde accesul este mai simplu.

Potrivit acestora, problema era previzibilă, iar autoritățile au fost avertizate încă de anul trecut că introducerea sistemului biometric fără modernizarea infrastructurii va provoca blocaje majore.

Situație similara in aeroporturi

Situația este similară și pe aeroporturi. La Aeroportul Internațional Makedonia din Salonic, durata controalelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene a crescut de patru-cinci ori față de perioada anterioară.

Specialiștii consideră că o soluție eficientă ar fi introducerea unui sistem digital de preînregistrare, care să permită completarea datelor înainte de sosirea în Grecia, după modelul aplicat în Statele Unite sau Marea Britanie.

Până atunci însă, autoritățile și reprezentanții industriei turistice se tem că timpul de așteptare va continua să crească pe măsură ce sezonul de vacanță intră în perioada de vârf.