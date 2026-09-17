„Sunt pe drum către Ucraina şi am aterizat la Suceava, mâine dimineaţă plecăm şi, fiind aici, fac o vizită înalt Înaltpreasfinţiei Sale. De asemenea, o să mă văd la Suceava cu preşedintele Consiliului Judeţean. Încerc să înţeleg realităţile locului. Vreau să înţeleg mai bine de la reprezentanţii oamenilor de aici care sunt problemele şi dacă putem să-i ajutăm cu ceva", a declarat şeful statului, la sosirea la mănăstirea Dragomirna.

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, vineri, la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Administraţia Prezidenţială a precizat că în marja Summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităţilor locale, precum şi reuniuni privind cooperarea culturală şi conservarea naturii.

„Preşedintele României, alături de preşedintele Ucrainei şi ceilalţi şefi de stat şi de guvern participanţi, vor deschide şi lucrările Forumului Economic", conform sursei citate.