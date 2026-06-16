Un urs care l-a atacat pe un elvețian care a vrut să îl fotografieze a fost împușcat. Bărbatul de 44 de ani a coborât din mașină și s-a apropiat de urs. Un alt exemplar este căutat acum după ce ar fi rănit, în urmă cu două ore, o turistă din Germania.

Turistul elvețian rănit de urs a ajuns la spital cu răni, la fel ca un cetățean bulgar atacat acum aproape două săptămâni. A susținut că era în mașină și că este posibil să fi avut geamul coborât. Însă autoritățile au stabilit că acesta ieșise din vehicul, pentru a face poze.

Andreea Gheordunescu, manager Spitalul Municipal Curtea de Argeș: Răni destul de adânci și profunde. Vorbim de mușcătura la brațul stâng și o plagă adâncă în hemitorace stâng.

Echipa de intervenție convocată de primăria Arefu a împușcat ursul - un mascul de circa 3 ani și 400 de kg. Acum, vânătorii caută un alt exemplar, care a dat târcoale unei pensiuni din zonă.

Edilul din comuna Arefu, unde au loc cele mai multe incidente, susține că urșii ar trebui să stea în pădure. Însă nimeni nu a investit în tomberoane etanșe, iar animalele sunt atrase de mirosul de mâncare de la zeci de kilometri.

Daniel Vlaicu, viceprimar comuna Arefu: Tomberoanele sunt pe marginea drumului, ursul nu are ce căuta pe drum, ursul trebuie să stea în pădure, acolo este habitatul lui, nu pe marginea drumului sau în intravilan.

Cu același urs s-au întâlnit și muncitorii care lucrează la barajul Vidraru.

Animalele nu se mai sperie de oameni

Aceste imagini arată în ce pericol sunt turiștii care opresc mașina lângă un urs. Pe Transfăgărășan, animalele nu se mai sperie de oameni.

Zilele trecute, un urs a luat o poșetă dintr-o mașină oprită, care avea geamul deschis.

Specialiștii spun că uciderea animalelor nu trebuie să înlocuiască măsurile de prevenție. Iar autoritățile locale trebuie să amplaseze tomberoane speciale închise etanș și camere de supraveghere pentru a-i putea amenda pe turiștii inconștienți.

Cristian Remus Papp, WWF România: Autoritățile ar trebui, în primul rând, să supravegheze mult mai atent zona, s-au promis acele camere care vor fi instalate și să permită pe la urmă o monitorizare activă, astfel încât jandarmeria să poată să intervină și să aplice amenzi.

Și la Brașov a fost împușcat un urs care mergea seara să răscolească prin coșurile de gunoi din cartierul Schei.