Un oraș din sudul Italiei cucerește turiștii prin peisaje de neuitat. Tradiții locale într-un cadru fermecător. FOTO

Al treilea oraș ca mărime din sudul Italiei, Bari se remarcă printr-o infrastructură pedestră bine pusă la punct, care face plimbările prin oraș o adevărată plăcere. Cu o populație de doar 350.000 de locuitori, Bari evită supraaglomerarea de turiști, oferind o vacanță relaxantă, departe de agitația altor destinații mai populare din zonă, scrie Express.

Un oraș cu istorie, cultură și peisaje de neuitat

Bari este un oraș universitar care găzduiește un port cu o semnificație istorică deosebită, o universitate de renume și un centru vechi plin de biserici, curți fermecătoare și locuri de neuitat. Dar ce îl face cu adevărat special este promenada Lungomare, cea mai lungă din Italia, care înconjoară centrul vechi.

Plimbându-te pe această promenadă, te vei simți cu adevărat conectat la cultura italiană autentică. Vei avea ocazia să admiri Castello Normanno-Svevo, fortăreața din secolul al XII-lea, un simbol al orașului, iar iubitorii de istorie pot explora expozițiile interesante din zonă.