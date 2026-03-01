Un oraș din sudul Italiei cucerește turiștii prin peisaje de neuitat. Tradiții locale într-un cadru fermecător. FOTO

ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

Shutterstock 612955214
Shutterstock

Căutați o destinație mai puțin cunoscută pentru vacanță? Bari, un oraș fermecător din sudul Italiei, ar putea fi locul perfect pentru o escapadă liniștită și plină de farmec. 

autor
Mihaela Ivăncică

Al treilea oraș ca mărime din sudul Italiei, Bari se remarcă printr-o infrastructură pedestră bine pusă la punct, care face plimbările prin oraș o adevărată plăcere. Cu o populație de doar 350.000 de locuitori, Bari evită supraaglomerarea de turiști, oferind o vacanță relaxantă, departe de agitația altor destinații mai populare din zonă, scrie Express.

Un oraș cu istorie, cultură și peisaje de neuitat

Bari este un oraș universitar care găzduiește un port cu o semnificație istorică deosebită, o universitate de renume și un centru vechi plin de biserici, curți fermecătoare și locuri de neuitat. Dar ce îl face cu adevărat special este promenada Lungomare, cea mai lungă din Italia, care înconjoară centrul vechi.

Plimbându-te pe această promenadă, te vei simți cu adevărat conectat la cultura italiană autentică. Vei avea ocazia să admiri Castello Normanno-Svevo, fortăreața din secolul al XII-lea, un simbol al orașului, iar iubitorii de istorie pot explora expozițiile interesante din zonă.

Shutterstock
×

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock

Această zonă a promenadei te aduce aproape de șantierul istoric și de Catedrala Basilica San Nicola, un loc deosebit, considerat printre cele mai frumoase locuri de descoperit la pas.

Tradițiile locale și farmecul orașului

În plus, orașul este perfect de explorat pe jos, iar dimensiunile sale accesibile fac ca o vizită de weekend să fie o alegere ideală. Plimbările prin oraș sunt o oportunitate excelentă de a descoperi mâncăruri de stradă delicioase, devenind astfel un loc perfect pentru iubitorii de gastronomie.

Bari a devenit renumită pentru „strada orecchiette”, unde femei în vârstă prepară paste de casă, oferind turiștilor o experiență culinară de neuitat. Așadar, o plimbare prin acest oraș nu este doar o incursiune în peisaje și istorie, ci și o oportunitate de a savura tradițiile locale într-un cadru fermecător.

În esență, Bari îmbină perfect farmecul litoralului cu caracterul său istoric, oferind o gamă largă de activități și trasee de plimbare. Este una dintre cele mai frumoase destinații mai puțin cunoscute ale Italiei, un loc esențial pentru orice călător energic în căutarea unei experiențe autentice.

Sursa: Express

italia, destinatii turistice

Dată publicare:

