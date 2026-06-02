Primarul municipiului Buzău a anunțat marți, 2 iunie 2026, că și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea în Partidul Social Democrat: președinte al Organizației Municipale PSD și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

„Azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD”, a transmis edilul într-un mesaj adresat buzoienilor.

Acesta și-a motivat decizia prin faptul că, în ultimele ședințe ale Consiliului Local Municipal, o parte dintre consilierii PSD s-au opus unor proiecte promovate de administrația pe care o conduce.

„În ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar”, a afirmat Toma.

Primarul a amintit că pe 5 iunie se împlinesc 10 ani de când a fost ales în funcție și a susținut că, în această perioadă, administrația locală a reușit să obțină rezultate importante.

„Am preluat Primăria într-o situație foarte grea și împreună cu echipa pe care am construit-o am reușit să obținem rezultate bune, cu ecouri atât prin țară dar și peste hotare”, a declarat el.

Edilul a acuzat conducerea locală a PSD și o parte dintre consilierii locali de o atitudine ostilă, motiv pentru care a decis să renunțe la funcțiile de partid.

„Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, a precizat acesta.

Totodată, primarul a susținut că tensiunile din organizația locală ar avea legătură cu pozițiile sale critice la adresa conducerii centrale a partidului.

„Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă”, a afirmat el.