„Orașul-capodoperă” din Europa care te face să te simți ca într-un basm. „Este diferit de orice altă destinație”. FOTO

Un oraș fermecător din Europa oferă vizitatorilor senzația că pășesc într-un basm și este „diferit de orice altă destinație europeană”. Mostar, mic dar plin de farmec, se află în Bosnia și Herţegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru.

autor
Mihaela Ivăncică

Mostar impresionează prin istoria sa captivantă, străzile pavate cu piatră cubică și clădirile pitorești, care datează încă din secolul al XV-lea, deși majoritatea sunt din anii 1800. Orașul este așezat în sudul țării, pe malul râului Neretva River, peste care se întinde celebrul său pod medieval, scrie Express.

Podul vechi din Mostar – o bijuterie UNESCO

Cea mai importantă atracție turistică este Mostar Old Bridge, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Construit în secolul al XVI-lea, podul pare desprins dintr-un basm și oferă priveliști spectaculoase asupra centrului vechi al orașului.

Potrivit recenziilor de pe TripAdvisor, pe lista favoritelor vizitatorilor urmează Museum of War and Genocide Victims 1992-1995. Alte puncte de interes includ zona de piață Bazar Kujundžiluk, Koski-Mehmed Pasha Mosque și Jablanica Lake.

Un vizitator a mărturisit: „Bosnia nu era pe lista noastră, dar am fost plăcut surprinși. Podul este spectaculos, iar orașul abundă de magazine, restaurante și biserici, alături de urmele istoriei recente tumultuoase.”

Altul a adăugat: „Mostar este un oraș-capodoperă care trebuie vizitat.”

Un al treilea turist a scris: „Mostar este atât de diferit de orice altă destinație europeană. Am făcut o excursie de o zi din Dubrovnik pentru a vedea orașul și podul vechi. Sunt multe magazine unice cu suveniruri și podul este un spectacol, cu săritori care așteaptă să plonjeze.”

Sursa: Express

